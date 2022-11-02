ساعات أقل بنفس الأجر: هل أستراليا مستعدة لأسبوع عمل مدته أربعة أيام فقط؟

النقاط الرئيسية: أعلنت مجموعة السلع الاستهلاكية Unilever ANZ أن موظفيها الأستراليين سيجربون أسبوع عمل لمدة أربعة أيام، بعد تجربة ناجحة استمرت 18 شهرًا في نيوزيلندا

يتضمن مفهوم الأسبوع لمدة أربعة أيام تقليل مقدار الوقت المستغرق في العمل دون تقليل الإنتاج أو الأجر

وجدت الأبحاث أيضًا فوائد إيجابية لعقد عدد أقل من الاجتماعات

خلال جائحة COVID-19 اضطر كل من الموظفين والشركات في جميع أنحاء أستراليا إلى تغيير طريقة عملهم.





في حين أن العديد من جوانب الحياة قد عادت الآن إلى طبيعتها، أصبحت ترتيبات العمل الهجينة شائعة في العديد من الصناعات، حيث يعمل الموظفون غالبًا من المنزل.





تخطو بعض الشركات خطوة إلى الأمام من خلال إدخال المرونة في عدد الساعات التي يمكن للموظفين بدوام كامل العمل فيها.





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وفي يوم الأربعاء، أعلنت مجموعة السلع الاستهلاكية Unilever ANZ أن موظفيها الأستراليين سيجربون أسبوع عمل لمدة أربعة أيام، بعد تجربة ناجحة استمرت 18 شهرًا في نيوزيلندا.





إذن كيف يكون شكل أسبوع العمل الذي يستغرق أربعة أيام فعليًا، هل يجب أن يكون أكثر شيوعًا، وهل أستراليا مستعدة لذلك؟



كيف يكون شكل أسبوع العمل المكون من أربعة أيام؟

يتضمن مفهوم الأسبوع لمدة أربعة أيام تقليل مقدار الوقت المستغرق في العمل دون تقليل الإنتاج أو الأجر.





من خلال تجربة Unilever Australia سيتمكن الموظفون من اختيار اليوم الذي لا يعملون فيه أو توزيع الساعات المخفضة على مدار الأسبوع.



وقال نيكي سبارشوت، الرئيس التنفيذي لشركة Unilever ANZ، لوكالة AAP: «نحن نطلب فقط من أعضاء فريقنا العثور على 20 في المائة من السعة المخفية الموجودة في أي عمل والتي تبطئنا».





«يتعلق الأمر بالتخلي عن الإجراءات التي ليس لها قيمة مضافة والتفكير بشكل مختلف حول الاجتماعات التي نشارك فيها أو كيف يمكننا التواصل والتعاون بشكل أفضل.»





سيتمكن العمال أيضًا من تقسيم أيامهم الأربعة بين المنزل والمكتب.



ما هي الفوائد؟

وفقًا لبحث أجرته مؤسسة 4 Day Week Global غير الربحية، يمكن أن يؤدي تقليل ساعات عمل الموظفين إلى تحسين الإنتاجية ويكون مفيدًا لكل من الأفراد والشركات.





أظهر البرنامج التجريبي لشركة Unilever لمدة 18 شهرًا في نيوزيلندا نتائج قوية فيما يتعلق بتحقيق أهداف العمل بما في ذلك نمو الإيرادات، حيث وافقت الأطراف المعنية والشركاء على استمرار الفريق في إكمال العمل في الوقت المحدد وبمعايير عالية.



وانخفض معدل التغيب عن العمل والتوتر بنسبة 34 و33 في المائة على التوالي، في حين زادت مشاعر «القوة والنشاط» في العمل بنسبة 15 في المائة.





وانخفض التضارب بين العمل والحياة بنسبة 67 في المائة.





تقول الدكتورة كريستي جودوين، باحثة الأداء الرقمي والمتحدثة والمؤلفة، إن قضاء ساعات أقل في العمل له أيضًا فوائد بيولوجية عصبية.





«يتعلق الأمر بتحسين أدائنا من خلال العمل بالتوافق مع كيفية تصميم أدمغتنا وأجسادنا... يبدو الأمر قديمًا، لكن الأمر يتعلق حقًا بالعمل بذكاء وليس بجهد أكبر.»





وقد وجدت الأبحاث أيضًا فوائد إيجابية لعقد عدد أقل من الاجتماعات.



وجدت دراسة جامعة ريدينغ أن الإنتاجية كانت أعلى بنسبة 71 في المائة بعد تقليل الاجتماعات بنسبة 40 في المائة، بينما أدت إزالة 60 في المائة من الاجتماعات إلى زيادة التعاون وتحسين مستويات إجهاد الموظفين ورفاهيتهم.





كما وجد تقرير أطلسي أن قضاء المزيد من الوقت في الاجتماعات مرتبط بزيادة مخاطر الإرهاق والتعب، في حين ارتبطت المرونة بالنتائج الإيجابية المتعلقة بالابتكار والرفاهية والتصورات حول ثقافة مكان العمل.





يقول الدكتور جودوين إن أسبوع العمل الأقصر يجب ألا يعني أربعة أيام عمل أطول، ويؤكد أن المفهوم يجب أن يؤدي إلى قيام العاملين بدوام كامل بعدد أقل من الساعات الإجمالية.





وقالت: «لن تحصل على الفوائد إذا كان الناس يعملون لمدة 11 ساعة في اليوم؛ سيكون لذلك تأثير عكسي وستنخفض إنتاجيتك».





«من منظور بيولوجي عصبي، تتعرض قشرة الفص الجبهي - الجزء من دماغنا الذي يقوم برفع الأحمال الثقيلة - للإرهاق.»



ماذا فعلت الدول الأخرى؟

أستراليا ونيوزيلندا ليستا الدول الأولى التي تفكر في تنفيذ أسبوع عمل لمدة أربعة أيام.





في وقت سابق من هذا العام، أدخلت بلجيكا قوانين جديدة تمكن الموظفين بدوام كامل من طلب العمل لمدة 10 ساعات على مدار أربعة أيام من أجل الحصول على يوم عطلة إضافي في الأسبوع.





كما أجرت الشركات في دول حول العالم بما في ذلك أيسلندا والولايات المتحدة وكندا واليابان تجارب من ذلك النوع.





وأيضا في أكتوبر/تشرين الأول قدم النائب عن حزب العمال بيتر دود مشروع قانون إلى برلمان المملكة المتحدة لخفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 48 إلى 32 ساعة.





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