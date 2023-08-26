الفيفا توقف رئيس الاتحاد الإسباني مؤقتا بعد رفضه الاستقالة بسبب القبلة المثيرة للجدل

النقاط الرئيسية: قالت هيرموسو في بيان الجمعة إن روبياليس والاتحاد مارسا "ضغوطاً متواصلة" عليها

اتهم الاتحاد الإسباني هيرموسو بـ"الكذب" بشأن "القبلة"، مهدّداً باتخاذ اجراءات قانونية

رفض روبياليس، البالغ 46 عاماً والمثير للجدل، تقديم استقالته الجمعة أثناء الجمعية العمومية للاتحاد

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موقتاً رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس لتقبيله اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها بعد التتويج بلقب مونديال السيدات في سيدني، ومنعه من الاتصال بها.





واوضح فيفا في بيان "قرّرنا اليوم ايقاف السيد لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي"، شارحاً ان مدة الايقاف الموقت ستستمر 90 يوماً في انتظار الاجراءات التأديبية.





ردّ الاتحاد الاسباني على ايقاف فيفا، معتبراً ان روبياليس "لديه ثقة كاملة في هيئات فيفا" وسيدافع عن نفسه "كي تسود الحقيقة ويثبت براءته الكاملة".





أضاف ان بيدرو روشا سيتسلم مهام الرئيس موقتاً، خلال فترة ايقاف روبياليس.





وقالت هيرموسو في بيان الجمعة إن روبياليس والاتحاد مارسا "ضغوطاً متواصلة" عليها وعلى عائلتها واصدقائها كي تظهر في فيديو إلى جانب روبياليس وهو يعتذر، لكنها رفضت.





في المقابل، اتهم الاتحاد الإسباني هيرموسو بـ"الكذب" بشأن "القبلة"، مهدّداً باتخاذ اجراءات قانونية.



وقال الاتحاد وروبياليس انهما سيظهران "كل الأكاذيب المنشورة، سواء باسم اللاعبة أو من قبل اللاعبة نفسها".





وتابع انه سيتّخذ "أكبر عدد ممكن من الاجراءات القانونية للدفاع عن شرف رئيس الاتحاد الإسباني".





وقالت هيرموسو الجمعة ان تقبيل شفتيها من قبل روبياليس بعد الفوز على إنكلترا في نهائي مونديال السيدات في سيدني، لم يكن بالتراضي كما ادعى روبياليس.





ورفض روبياليس، البالغ 46 عاماً والمثير للجدل، تقديم استقالته الجمعة أثناء الجمعية العمومية للاتحاد، رغم حملة انتقادات واسعة النطاق، معتبراً انه وقع ضحية حملة للتخلص منه.





في خطاب ناري، قال ان القبلة كانت "متبادلة، مبهجة وتوافقية"، وان هيرموسو قالت "حسناً" عندما سألها إذا كان بامكانه تقبيلها، مضيفاً أنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادًا الى منصبه.





وأكّد ان هيرموسو "ضمّتني إلى ذراعيها وقرّبتني من جسدها".



"ضحية اعتداء"

لكن هيرموسو (33 عاماً) ردّت بقوّة على مزاعمه قائلة انها شعرت "بالضعف" وانها كانت "ضحية اعتداء".





أضافت في بيان نشرته رابطة لاعبات كرة القدم "أريد توضيح انني لم أوافق في أية لحظة برضاي على القبلة التي أعطاني اياها ولم أحاول رفع الرئيس أبداً. لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها".





ونشر الاتحاد الإسباني أربع صور لتأكيد وجهة نظره بان هيرموسو هي التي رفعت روبياليس الذي بدت قدماه فوق الأرض، فيما ظهر ان تهديد الاتحاد لا يستهدف هيرموسو ورابطة اللاعبات فقط، بل كل من أضرّ بسمعة رئيس الاتحاد.





وبعد رفض روبياليس الاستقالة الجمعة رغم الانتقادات الحادة وغير المسبوقة لتصرّفه، انضمت هيرموسو إلى 80 لاعبة، من بينهن كامل لاعبات المنتخب الوطني الذي أحرز اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه، رفضن اللعب مجدداً مع "لا روخا" بحال بقاء قيادة الاتحاد الحالية.





وكانت 15 لاعبة قمن بخطوة مماثلة قبل كأس العالم، في وجه الاتحاد والمدرب خورخي فيلدا، لكن ثلاث لاعبات عدلن عن القرار وشاركن خلال الحملة الناجحة للمنتخب الأيبيري في مونديال أستراليا ونيوزيلندا.



