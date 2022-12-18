انتهاء الرحلة التاريخية للمغرب من دون منصة تتويج

النقاط الرئيسية: خسارة منخب المغرب مباراة المركز الثالث لمونديال قطر أمام كرواتيا 1-2 السبت على استاد خلفية في الدوحة

شل الكروات في الوصول إلى النهائي الثاني لهم توالياً بسقوطهم القاسي في نصف النهائي أمام أرجنتين ليونيل ميسي صفر-3

سبق لمدرب المغرب وليد الركراكي أن أقر عشية تجديد الموعد مع كرواتيا أن خوض مباراة تحديد المركز الثالث هي "أسوأ مباراة يمكن أن نلعبها" لأن الطموح كان التواجد في النهائي

بعد مشوار تاريخي أسقط خلاله بلجيكا في دور المجموعات ثم إسبانيا والبرتغال في الدورين ثمن وربع النهائي ليصبح بذلك أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، انتهى مشوار المغرب على يد فرنسا صفر-2 في دور الأربعة، ما جعله يكتفي بمحاوله نيل برونزية المركز الثالث.





وفي المقابل، فشل الكروات في الوصول إلى النهائي الثاني لهم توالياً بسقوطهم القاسي في نصف النهائي أمام أرجنتين ليونيل ميسي صفر-3، ليخوضوا مباراة المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخهم بعد عام 1998 حين نالوا البرونزية في مشاركتهم الأولى منذ الاستقلال عن يوغوسلافيا.



Badr Benoun of Morocco appaluds the fans following the final whistle of the FIFA World Cup Qatar 2022 3rd Place match between Croatia and Morocco at Khalifa International Stadium on December 17, 2022 in Doha, Qatar. وسبق لمدرب المغرب وليد الركراكي أن أقر عشية تجديد الموعد مع كرواتيا بعدما تعادلا سلباً في دور المجموعات، أن خوض مباراة تحديد المركز الثالث هي "أسوأ مباراة يمكن أن نلعبها" لأن الطموح كان التواجد في النهائي.





وكما الحال دائماً، يواجه المدربون صعوبة في تحفيز لاعبيهم من أجل خوض مباراة تعتبر بمثابة "جائزة ترضية"، لكن الركراكي حاول "تجميل" المركز الثالث لتحفيز لاعبيه.



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وبطبيعة الحال، بحسب الركراكي، "كنا نفضل أن نكون في النهائي لكن هناك المركز الثالث الذي يتوجب علينا اللعب من أجله. نريد أن ننهي (البطولة) على منصة التتويج".





إلا أن هذا الأمر لم يتحقق وخسر المغرب لقاء السبت بهدف لأشرف داري (9)، مقابل هدفين ليوشكو غفاريدول (7) وميسلاف أورشيتش (42).





وبدا المنتخب الكرواتي ومدربه زلاتكو داليتش أكثر تصميماً على توديع النهائيات بميدالية المركز الثالث بعدما عاد من روسيا قبل أربعة أعوام بالوصافة، وهو أفاد عشية اللقاء أنه "بالنسبة لنا هذا نهائي كبير ومباراة كبيرة. إنه صراع على ميدالية".



وداع مودريتش

وكانت مباراة ودعاية لقائد كرواتيا ونجمها المطلق لوكا مودريتش الذي خاض لقاءه الأخير في النهائيات ودخل التاريخ فيها، إذ بات عن 37 عاماً وثلاثة أشهر أكبر لاعب ميدان يخوض سبع مباريات في نسخة واحدة.





وأجرى مدرب المغرب وليد الركراكي ثلاثة تغييرات عن المباراة الأخيرة ودفع بلاعب الوسط اليافع بلال الخنوس أساسياً.



Luka Modric of Croatia and teammates celebrate with their FIFA World Cup Qatar 2022 third placed medals after the FIFA World Cup Qatar 2022 3rd Place match between Croatia and Morocco at Khalifa International Stadium on December 17, 2022 in Doha, Qatar. وإلى الخنوس الذي يخوض أولى دقائقه في المونديال القطري والذي بات عن 18 عاماً و221 يوماً أصغر لاعب مغربي يخوض النهائيات على الإطلاق، شارك أساسياً الظهير الأيسر يحيى عطية الله ولاعب الوسط الهجومي عبد الحميد صابيري، فيما جلس عز الدين أوناحي على مقاعد البدلاء.





وفي ظل إصابة قائد الدفاع رومان سايس، لعب أشرف داري وجواد الياميق في قلب الدفاع ونجم باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي في الجهة اليمنى.





وبخطة 4-3-3، منح الركراكي الفرصة للخنوس لاعب غنك البلجيكي إلى جانب صابيري، فيما بقي نجم الوسط وأحد أبرز لاعبي البطولة سفيان أمرابط في مركز لاعب الوسط الدفاعي.





ولم يشهد هجوم "أسود الأطلس" تغييرات، فلعب يوسف النصيري بمركز رأس الحربة وإلى يمينه القائد حكيم زياش ويساره سفيان بوفال.





ولدى كرواتيا أجرى المدرب زلاتكو داليتش خمسة تغييرات، حيث بدأ بيوسيب ستانيشيتش ويوسيب شوتالو أساسيين في خط الدفاع، وميسلاف أورشيتش ولوفرو ماير في الوسط وماركو ليفايا في الهجوم.



تبادل للتهديف في دقيقتين

وجاءت بداية المباراة لصالح كرواتيا التي كاد أن يهديها الحارس ياسين بونو هدفاً من كرة "ميّتة" حاول أن يلعبها لزميله من الجهة اليمنى فمرت من أمام باب المرمى وواصلت طريقها الى الخارج (3).





ولم تمض دقائق كثيرة حتى افتتح الكروات التسجيل من ركلة حرة نفذها خادعة بحنكة لوفرو ماير لإيفان بيريشيتش الذي عكسها خلفية بالرأس لتصل الى يوشكو غفارديول، فانقض عليها الأخير وحولها برأسه في الشباك (7).



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لكن الرد المغربي جاء سريعاً من ركلة حرة أيضاً نفذها حكيم زياش، فحاول لوفرو اعتراضها برأسه، فأوصلها من طريق الخطأ إلى أشرف داري الذي سبق الجميع اليها وحولها رأسية في شباك دومينيك ليفاكوفيتش (9)، ليسجل ابن الـ23 عاماً هدفه الدولي الأول في ثامن مباراة.





ورفع داري رصيد المغرب إلى 20 هدفاً في سادس نهائيات لها، ليصبح ثالث منتخب إفريقي يصل الى 20 أو أكثر بعد نيجيريا (23) والكاميرون (22).





وكان مودريتش قريباً من إعادة كرواتيا الى المقدمة بتسديدة أرضية من مشارف المنطقة لكن بونو تدخل وانقذ الموقف على دفعتين، مبعداً الكرة في الوقت المناسب قبل أن يصل اليها ماركو ليفايا (24).





ومرَّ رجال الركراكي بمرحلة ضياع وعانوا لإخراج الكرة من منطقتهم، إلا أنهم صمدوا ثم بدأوا تدريجياً في الانطلاق نحو المرمى الكرواتي بفضل توغلات سفيان بوفال بشكل خاص.



克羅地亞及摩洛哥爭奪季軍，兩隊爭持激烈。 Credit: Goran Stanzl/PIXSELL/PA/Alamy إلا أن الشوط الأول انتهى بتقدم فريق داليتش الذي استفاد من خطأ لبلال الخنوس في الخروج بالكرة، فوصلت الى ليفايا الذي حولها لميسلاف أورشيتش فسددها الأخير قوسية رائعة بعيداً عن متناول بونو لترتد من القائم الأيسر الى داخل الشباك (42)، ثم كاد أن يضيف الثالث لبلاده في مستهل الشوط الثاني لكن الكرة هزت الشباك الجانبية (47).





ومع التبديلات والإصابات في صفوف الطرفين، بدا الفريقان عاجزين عن الوصول الى المرمى باستثناء بعض المحاولات البعيدة لكرواتيا بشكل خاص، قبل أن يسجل المغرب حضوره أمام المرمى الكرواتي بتسديدة ليوسف النصيري تألق ليفاكوفيتش في صدها (75).





ثم بقي الوضع على حاله رغم الضغط المغربي الذي كاد أن يثمر عن تعادل قاتل لكن رأسية النصيري علت العارضة بقليل (6+90).





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