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كيف تابع الأستراليين المغاربة المباراة التاريخية التي جمعت المغرب مع البرتغال؟

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Source: Supplied

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نشر في: 12/12/2022 10:54am, آخر تحديث: 12/12/2022 10:59am
By Christelle Bassil
تقديم: Christelle Bassil, Fares Hassan
المصدر: SBS

خبيرة التّوقعات في مصلحة الأرصاد الجوية والعالمة زهراء بويا تصف لنا أجواء إحتفالات الجالية المغربية في أستراليا، بفوز أسود الأطلس على البرتغال.

نشر في: 12/12/2022 10:54am, آخر تحديث: 12/12/2022 10:59am
By Christelle Bassil
تقديم: Christelle Bassil, Fares Hassan
المصدر: SBS
ضجّت مواقع التواصل الإحتماعي بخبر فوز أسود الأطلس في المباراة أمام البرتغال، وتأهلهم إلى المربع الذهبي كأول فريق عربي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.
وللإطلاع أكثر على ردود الفعل وأصداء إحتفال الجالية المغربية في أستراليا، تحدثنا إلى خبيرة التوقعات في مصلحة الأرصاد الجوية، والعالمة زهراء بويا عبر برنامج Good Morning Australia.

وعبّرت السيدة زهراء عن مدى فرحتها بهذا الفوز الجميل:

كانت الأجواء جميلة، رائعة، مبهرة، مبهجة ولا ككل العبارات الجميلة!
وأضافت أنهم عاشوا فترة توتّر في الوقت الإضافي في نهاية المباراة، وشعرت أنها أطول ثماني دقائق في حياتها.

وأما عن انتشار صور اللّاعبين على مواقع التواصل الإجتماعي يحتفون مع أمّهاتهم على أرض الملعب، قالت بويا أن هذه الصور تعكس قصة إنسانية رائعة، وتحمل رسالة تقدير وإخلاص من اللاعبين لأمّهاتهم.
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أربعة عشر لاعب في المنتخب المغربي من أصل ستة وعشر،ين لديهم جنسيات أوروبية أخرى، ولكنهم اختاروا اللعب تحت راية المغرب، وهذا دليل على الحب والوفاء لبلدهم الأم والرابط القوي مع المملكة المغربية. وهكذا تقوم بويا بتربية أولادها في أستراليا، فهي محافظة على عادات وتقاليد المغرب داخل المنزل ومن بينها المأكولات المغربية.
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Source: Supplied
وقالت بويا:
سرّ نجاح الفريق المغربي هو روح الفريق الذي يتمتّعون به,، فكل اللاعبين كانوا أبطالاً على أرض الملعب، ولا يوجد رجل مباراة واحد فقط!
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وفي الختام، أخبرتنا بويا كيف انعكس أداء وفوز المغرب على حياتها اليومية، فكانت تتابع المباراة بكل الأوقات، وبالرغم من أن بعضها كان عند الساعة الثانية صباحاً. وأضافت أنها تتلقى التهاني من زملائها في العمل، وهي تشعر بالفخر كونها مغربية.

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