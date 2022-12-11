ما سر العلاقة الدافئة بين لاعبي منتخب المغرب وأمهاتهم؟

سلط الإعلام الضوء على العلاقة الدافئة بين لاعبي منتخب المغرب لكرة القدم وأمهاتم مما حول الموضوع إلى قصة عالمية حازت على اهتمام يقارب الاهتمام الذي حصل عليه النجاح المبهر للفريق في كأس العالم في قطر 2022.





فأولا جاءت صور هاشم حكيمي يقبل والدته في المدرجات ثم رأينا مهاجم منتخب المغرب زكريا بوفال يختار فقط أمه مساء السبت لتنزل معه إلى المستطيل الأخضر بعد أن تحول إلى مساحة لاحتفالات أسود الأطلس بعد التأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم، لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية .





فما سر تلك العلاقة القوية بين اللاعبين المغاربة وأمهاتهم؟





تحدثت كريستال باسيل وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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