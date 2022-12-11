أس بي أس عربي۲٤

ما سر العلاقة الدافئة بين لاعبي منتخب المغرب وأمهاتهم؟

أس بي أس عربي۲٤

WCup Morocco Portugal Soccer

Morocco's Sofiane Boufal, right, celebrates with his mother after his team's win in the World Cup quarterfinal soccer match between Morocco and Portugal, at Al Thumama Stadium in Doha, Qatar, Saturday, Dec. 10, 2022. (AP Photo/Luca Bruno) Source: AP / Luca Bruno/AP

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نشر في: 12/12/2022 9:32am
By Fares Hassan, Christelle Bassil
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 12/12/2022 9:32am
By Fares Hassan, Christelle Bassil
المصدر: SBS
سلط الإعلام الضوء على العلاقة الدافئة بين لاعبي منتخب المغرب لكرة القدم وأمهاتم مما حول الموضوع إلى قصة عالمية حازت على اهتمام يقارب الاهتمام الذي حصل عليه النجاح المبهر للفريق في كأس العالم في قطر 2022.

فأولا جاءت صور هاشم حكيمي يقبل والدته في المدرجات ثم رأينا مهاجم منتخب المغرب زكريا بوفال يختار فقط أمه مساء السبت لتنزل معه إلى المستطيل الأخضر بعد أن تحول إلى مساحة لاحتفالات أسود الأطلس بعد التأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم، لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية .

فما سر تلك العلاقة القوية بين اللاعبين المغاربة وأمهاتهم؟

تحدثت كريستال باسيل وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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