هل انتهى زمن التلفزيون المجاني في أستراليا؟

النقاط الرئيسية يتم حالياً مراجعة حقوق البث للبطولات الرياضية

هناك خشية من عدم قدرة الأستراليين في المستقبل على متابعة الألعاب على القنوات المجانية

قالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند إنه بينما تقدم الخدمات التلفزيونية القائمة على الاشتراك مساهمة مفيدة للجمهور، لا يستطيع جميع الأستراليين تحمل تكلفتها

تخضع حقوق البث لنهائيات دوري كرة القدم الأمريكية وكذلك الألعاب الأولمبية وألعاب الكومنولث للمراجعة حالياً وسط مخاوف من عدم تمكن الأستراليين من مشاهدتها مجاناً.





ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الحقوق في نيسان/أبريل القادم، وتريد الحكومة ضمان استمرار الناس في مشاهدة البطولات الهامة على الصعيد الوطني عبر القنوات المجانية.





وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند إنه بينما تقدم الخدمات التلفزيونية القائمة على الاشتراك مساهمة مفيدة للجمهور، لا يستطيع جميع الأستراليين تحمل تكلفتها.



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وقالت: "يستحق كل أسترالي فرصة الاستمتاع بالتغطية الحية والمجانية للأحداث ذات الأهمية الوطنية، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه أو ما يكسبه من مال".





وأضافت، "يساعد البث التلفزيوني للمسابقات الرياضية الرئيسية على خلق تجارب مشتركة، وتعزيز الهوية الأسترالية، ويساهم في مشاركة كافة شرائح المجتمع بالرياضة."





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