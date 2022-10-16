مقتل أربعة أشخاص وإصابة 61 في حريق داخل سجن يضم معارضين: هل تشهد إيران ثورة؟

النقاط الرئيسية: يضم سجن إيفين في طهران سجناء سياسيين وصحفيين ومواطنين أجانب.

وقع الحريق أثناء الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في جميع أنحاء البلاد.

قتل أربعة سجناء وأصيب 61 في تقارير وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.





ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن القضاء في البلاد قوله إن أربعة من المصابين في حريق يوم السبت في حالة حرجة وتوفي القتلى بسبب استنشاق الدخان.





جاء الحريق في سجن إيفين الشهير في طهران وسط اضطرابات مستمرة اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية قبل شهر.



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لقد تحولت الاحتجاجات إلى واحدة من أكثر التحديات جرأة للقيادة الدينية منذ ثورة 1979، وقوبلت بحملة قمع وحشية.





قبل أن تنشر السلطات عدد الوفيات بسبب الحريق لجأت عائلات بعض المعتقلين السياسيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة المسؤولين لضمان سلامة السجناء في إيفين، التي أدرجتها الحكومة الأمريكية في عام 2018 على القائمة السوداء بسبب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».





وقالت السلطات الإيرانية يوم السبت إنه تم إحراق ورشة عمل في السجن «بعد مشاجرة بين عدد من السجناء المدانين بجرائم مالية وسرقة».





يحتجز إيفين العديد من المعتقلين الذين يواجهون اتهامات أمنية، بما في ذلك الإيرانيين الذين يحملون جنسية مزدوجة. الأكاديمية البريطانية الأسترالية كايلي مور جيلبرت من بين الرعايا الأجانب الذين تم احتجازهم في السجن.



تم إدراج سجن إيفين في القائمة السوداء في عام 2018 من قبل حكومة الولايات المتحدة بسبب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». Source: AFP / KOOSHA MAHSHID FALAHI/MIZAN وأظهرت لقطات إيفين التي تم بثها على التلفزيون الحكومي بعد ساعات رجال الإطفاء وهم يتفقدون ورشة عمل مع الأضرار الناجمة عن الحريق في السقف. كما أظهر السجناء في عنابرهم على ما يبدو «نائمين مع استعادة الهدوء».





وقالت أتينا دائمي، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان إن أقارب السجينات المحتجزات في قسم النساء تجمعوا في السجن لساعات زيارة روتينية لكن السلطات منعتهم من الوصول مما أدى إلى مواجهات.





وقيل للأقارب إن السجناء «بخير لكن الهواتف معطلة»، وفقًا للسيدة دايمي.





وقالت في تغريدة: «عندما قالت العائلات إنها لن تغادر حتى ترى السجناء وتعطيهم هواتف محمولة للاتصال بهم واجه حراس الأمن العائلات».



وفي مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي، قال مسؤول في السجن إنه تم السماح للسجناء بالاتصال بعائلاتهم.





وقالت جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن 240 متظاهرا قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة بما في ذلك 32 قاصرًا.





وقالت وكالة أنباء «هرانا» الإيرانية يوم السبت إن أكثر من 8000 شخص اعتقلوا في 111 مدينة وبلدة.





يأتي هذا في الوقت الذي يصف فيه المحللون الاحتجاجات بأنها غير مسبوقة لعدد من الأسباب.





لكن هل تكفي لتفكيك نظام ظل في السلطة لأكثر من أربعة عقود؟



حركات الاحتجاج في إيران ليست ظاهرة جديدة حيث ينزل الناس إلى الشوارع كل بضع سنوات للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية.





قال عالم صالح محاضر في الدراسات الإيرانية في الجامعة الوطنية الأسترالية إن الاحتجاجات الحالية مختلفة عما سبقها.





"هذه المرة تقود النساء المهمة - وكثير منهن شابات - دون توجيه من زعيم سياسي."





"كما وحدت الحركة النساء الكرديات والبلوشيات والإيرانيات معًا للقتال من أجل هدف مشترك. صرخة الاحتجاج "جين ، جيان ، آزادي" (نساء ، حياة ، حرية) لها أصول كردية وهي الآن تهتف من قبل نساء مختلفات في جميع أنحاء العالم."





وفي حين أن الاحتجاجات مبهرة يقول الدكتور صالح إنه سيكون من السابق لأوانه وصف ما يحدث بأنها ثورة والتي تعني الإطاحة بالحكومة أو النظام السياسي.





وقال: "الأمر يبدو أكثر كاانتفاضة. إنها حركة عظيمة ، لكنها ليست ثورة بعد".





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