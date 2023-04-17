القبض على خمس مراهقات في سيدني بعد مطاردة انتهت بتحطم سيارة "مسروقة"

الشرطة طاردت الفتيات بعد رصد سيارتهن "المسروقة"

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ألقت الشرطة القبض على خمس مراهقات بعد مطاردة "بسرعة عالية" لسيارة مسروقة كنَّ فيها وانتهت بحادث اصطدام السيارة وتحطمها.

المطاردة حصلت في غرب سيدني وبدأت بعد أن رصدت دورية شرطة سيارة مسروقة مسرعة على طريق غريت ويسترن السريع قبل منتصف الليلة الماضي.

وحاولت الشرطة إيقاف السيارة لكنها لم تمتثل لأمر الشرطة في التوقف، مما أدى إلى مطاردتها.
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وبعد وقت قصير، اصطدمت السيارة بشاحنة عند أحد التقاطعات بحسب ما افادت الشرطة في بيان عن الحادثة.

وأوضحت الشرطة بأن الفتيات الخمس هربن من موقع تحطم السيارة سيرًا على الأقدام وتوجهن إلى الأدغال القريبة، لكن تم القبض عليهن واقتيادهن إلى مركز شرطة ماونت درويت.

وقد عالج المسعفون السائقة وهي فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، من عضات كلاب الشرطة خلال عملية الاعتقال.

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نشر في: 18/04/2023 7:42am
آخر تحديث: 18/04/2023 4:53pm
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP

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