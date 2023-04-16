الشرطة توجه التهم لرجلين باختطاف رجل وامرأة في فيرفيلد بسيدني

التحقيقات أشارت الى تورط الرجلين في سلسلة من عمليات الاختطاف

A NSW Police officer is seen in Sydney

A NSW Police officer is seen in Sydney Source: AAP

سيمثل رجلان أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهم الاختطاف والترويع لشاب وامرأة في منطقة فيرفيلد بسيدني.

الضحيتان هما رجل يبلغ من العمر 26 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 24 عامًا كانا يسيران باتجاه موقف للسيارات في فيرفيلد في جنوب غرب سيدني يوم 18 كانون الثاني يناير عندما تم الإمساك بهما من قبل رجلين ملثمين بحسب ما ذكرت الشرطة.

وبعد يومين، هرب الرجل والمرأة من مكان الاختطاف في منطقة سوان باي الواقعة على مسافة 25 كم شمال شرق رايموند تيراس، واستطاعا الاتصال بأحد افرد العائلة الذي قام بدوره بابلاغ الشرطة.
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وقالت الشرطة اليوم (الاثنين) انه أحد أصابع الرجل المُختطف قد جرى قطعه خلال حادثة الاختطاف.

وتقول الشرطة إنها قامت بمداهمة منزلين في سميثفيلد وكارترايت في وقت سابق من هذا الشهر، حيث جرى اعتقال رجلين تتراوح أعمارهم بين 24 و 25 عامًا.

ومنذ ذلك الحين قامت الشرطة بتوجيه التهم لهما بارتكاب سلسلة من جرائم الاختطاف بما في ذلك باحتجاز الزوجين رغماً عنهما والمشاركة في جماعة إجرامية.

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نشر في: 17/04/2023 7:50am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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