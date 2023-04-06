القبض على رجل بتهمة العنف المنزلي واشتباه بتورطه في حادث سيارة مميت بنيو ساوث ويلز

أدى حادث سيارة مروع إلى مقتل امرأة وثلاثة أطفال في ولاية نيو ساوث ويلز ليلة الثلاثاء الماضي، ولكن تحقيقات الشرطة توصلت إلى معلومات جديدة في هذا الملف.

Domestic Violence

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النقاط الرئيسية
  • مقتل امرأة وثلاثة أطفال في حادث سيارة "مروع" في نيو ساوث ويلز
  • الاشتباه في قيام رجل بالعنف المنزلي ضد المرأة قبل مصرعها في الحادث
  • السيارة اصطدمت بعمود فيقبل أن تتدحرج أسفل جسر في قناة مائية
تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عامًا بعد حادث سيارة أسفر عن مقتل امرأة وثلاثة صبية في ريف نيو ساوث ويلز بتهمة ارتكاب جرائم عنف منزلي.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة ليتون في نيو ساوث ويلز مساء الثلاثاء الماضي.
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مقتل امرأة وثلاثة أطفال في حادث سيارة "مروع" في نيو ساوث ويلز

تلقت الشرطة بلاغا يفيد بأن البعض قد سمع صوت ضجة أتت من الباب الخلفي لمنزل في قرية يانكو الصغيرة وسماع تعرض شخص للتهديد بعد الساعة 11 مساءً بقليل يوم الثلاثاء.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان يوم الخميس "بعد حوالي 15 دقيقة، غادرت سيارة كانت تسير على طول طريق ريسيرتش الطريق وتحطمت، مما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا وثلاثة صبية تتراوح أعمارهم بين 10 و11 و 12 عامًا".

لم يتم توجيه أي اتهامات بشأن الحادث نفسه، لكن المحققين اعتقلوا رجلاً يبلغ من العمر 32 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 50 عامًا في وحدة غريفيث حوالي الساعة 8 صباحًا يوم الأربعاء.
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تم نقلهم إلى مركز شرطة غريفيث حيث وجهت للرجل تهمتي المطاردة والترهيب بقصد التسبب في الخوف من الأذى الجسدي بالإضافة إلى تهمة الاقتحام والدخول المشددة.

وقد تم رفض الإفراج عنه بكفالة للمثول أمام محكمة غريفيث المحلية يوم الخميس.

تم الإفراج عن المرأة دون توجيه اتهامات إليها بانتظار مزيد من التحقيقات.

تناشد الشرطة أي شخص لديه معلومات أو لقطات فيديو مصورة من ليلة الحادث وذات صلة بالتحقيق للاتصال بوحدة الشرطة المحلية.
Eight teenagers from Sydney have been fined $1,000 each after they were caught renting an Airbnb in Batemans Bay.
Eight teenagers from Sydney have been fined $1,000 each after they were caught renting an Airbnb in Batemans Bay. Source: AAP
وصرح مصدر من الشرطة بأن السيارة اصطدمت بعمود في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء قبل أن تتدحرج أسفل جسر في قناة مائية، لتستقر منقلبة على سقفها.

وقالت الشرطة إن الضحايا كانوا على صلة قرابة لكن لا يمكنها تأكيد ما إذا كانت المرأة هي أم جميع الأطفال.

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نشر في: 6/04/2023 1:04pm
By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
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Crime

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