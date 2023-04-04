مقتل امرأة وثلاثة أطفال في حادث سيارة "مروع" في نيو ساوث ويلز

أدى حادث سيارة مروع إلى مقتل امرأة وثلاثة أطفال في ولاية نيو ساوث ويلز الليلة الماضية.





وتقول الشرطة التي بدأت التحقيق في الحادث إن السيارة اصطدمت بعمود في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء قبل أن تتدحرج أسفل جسر في قناة مائية، لتستقر منقلبة على سقفها في منطقة يانكو والتي تقع على مسافة سبعة كيلومترات جنوب ليتون.





وأدى الحادث إلى مقتل جميع من كانوا في السيارة فيما وصلت خدمات الطوارئ الى مكان الحادث الساعة 11.15 مساءً.



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وبينما لم تحدد الشرطة هوية الضحايا، قالت انهم امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 و 12 عامًا وجميعهم يرتبطون بصلة قرابة دون أن تؤكد فيما اذا كانوا من عائلة واحدة أم لا.





وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان إن مختصين سيقومون بفحص موقع الحادث لمعرفة الأسباب وراء وقوعه.





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