بلدات نيو ساوث ويلز تنظف ما دمرته الفيضانات والعثور على جثة رجل مفقود آخر

النقاط الرئيسية: تم إطلاق حوالي 101 تحذير من الفيضانات في وقت متأخر من يوم الأحد

عاد بعض سكان المدن المتضررة لتقييم الأضرار، لكن خدمات الطوارئ الحكومية حذرت من أنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الكامل

يُعتقد أن الجثة الثانية التي عثر عليها غواصو الشرطة في بريستونز كريك، على بعد حوالي 50 كم من بورووا، هي جثة أحد رجلين سقطا من خلف مرفق جرفته مياه الفيضانات

تقوم بلدات نيو ساوث ويلز التي ضربتها الفيضانات بعملية تنظيف واسعة النطاق هذا الأسبوع مع تراجع المياه ببطء وتحول تركيز الأزمة إلى مدن أخرى في وسط غرب البلاد.





تم إطلاق حوالي 101 تحذير من الفيضانات في وقت متأخر من يوم الأحد حيث ظلت الولاية في خضم حالة الطوارئ التي استمرت لأسابيع والتي ضربت مدينتي فوربس وواجا واجا في الأيام الأخيرة.





وصل نهر لاتشلان في فوربس إلى ذروة قدرها 10.7 مترًا يوم السبت، وهو أقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجله في عام 1952، بينما بلغ نهر مورومبيدجي جنوبًا في واجا واجا ذروته يوم الجمعة عند 9.72 مترًا، وهو أعلى مستوى له منذ عقد.



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ومع انخفاض مستويات المياه يوم الأحد، عاد بعض سكان المدن المتضررة لتقييم الأضرار، لكن خدمات الطوارئ الحكومية حذرت من أنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الكامل.





وقالت آشلي سوليفان، رئيسة قسم الخدمة التنفيذية العليا في نيو ساوث ويلز، لقناة ABC: «سيستغرق الأمر يومين كبيرين من الاستجابة للطوارئ في هذه البلدة حتى تنحسر مياه الفيضانات هذه وبعد ذلك يمكننا الدخول وإجراء تقييمات الأضرار تلك».





وفي الوقت نفسه، يُعتقد أن الجثة الثانية التي عثر عليها غواصو الشرطة في بريستونز كريك، على بعد حوالي 50 كم من بورووا، هي جثة أحد رجلين سقطا من خلف مرفق جرفته مياه الفيضانات.





عثرت الشرطة على الجثة الأولى يوم الخميس. في حين لم يتم التعرف على الجثث رسميًا، إلا أنه اعتقد أن الرجال المفقودين كانوا يعملون بالمرفق وأنهت الشرطة عملية البحث.





تم تحذير المجتمعات المحلية من أنه في الأيام المقبلة، من المحتمل حدوث ارتفاعات في كاراتهول وفي مناطق أخرى في مجرى النهر في هاي، مع احتمال حدوث فيضانات كبيرة اعتبارًا من منتصف نوفمبر.



وأعلن أيضًا أن كوندوبولين، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 3500 نسمة وتقع على نهر لاتشلان الذي ارتفع مستواه بالفعل، ستكون معرضة لخطر الفيضانات في الأيام المقبلة.





وقال رئيس الحكومة دومينيك بيروتيه يوم الأحد إن السلطات مستعدة بشكل أفضل للاستجابة للفيضانات مقارنة بوقت سابق من هذا العام في ليزمور، مشيرا إلى النشر السريع لـ 50 من أفراد قوات الدفاع للمساعدة في عمليات الإنقاذ والتنظيف في فوربس وموما وموري.





وفي الوقت نفسه، يظل حوالي 20,000 شخص بدون ماء ساخن وغاز للطهي في باتهورست وليثجو وأوبيرون وواليرونج لمدة شهر آخر بعد أن تضرر خط أنابيب الغاز بسبب فيضان نهر ماكواري.





وقال نائب رئيس الحكومة بول تول يوم الأحد إن مجموعة APA - الشركة المالكة لخط أنابيب الغاز - تعمل على إيجاد حلول لاستعادة إمدادات الغاز في أسرع وقت ممكن.





هذا وقد تم وضع أكثر من 40 تنبيهًا بالفيضانات عبر الحدود في فيكتوريا يوم الأحد.





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