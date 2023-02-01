اتحاد كرة القدم الأسترالي وناشطون يصفون الرعاية السعودية لكأس العالم للسيدات بـ"المشينة"

النقاط الرئيسية: من المتوقع أن يوقع FIFA صفقة رعاية مع Visit Saudi.

يأتي ذلك في الفترة التي تسبق كأس العالم للسيدات FIFA التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا.

تقول كرة القدم الأسترالية إنها تشعر بخيبة أمل.

طلبت أستراليا ونيوزيلندا المستضيفتان لكأس العالم للسيدات إلى FIFA الحصول على توضيح عاجل بعد تقارير عن توقيع هيئة السياحة السعودية على صفقة رعاية لبطولة كرة القدم العالمية.





ذكرت صحيفة الجارديان أن اتحاد كرة القدم الأسترالي يتوقع من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأكيد انضمام Visit Saudi إلى العلامات التجارية العالمية مثل Adidas و Coca-Cola و Visa كرعاة رئيسيين للبطولة التي تضم 32 فريقًا والتي ستنطلق في يوليو.





قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه يفهم أن FIFA قد دخل في اتفاقية شراكة لكأس العالم وكتب إلى FIFA للحصول على توضيح بشأن الوضع.



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وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان يوم الأربعاء: «نشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم استشارة اتحاد كرة القدم الأسترالي بشأن هذه المسألة قبل اتخاذ أي قرار».





وأضاف اتحاد كرة القدم النيوزيلندي في بيان منفصل: «إذا ثبتت صحة هذه التقارير، فإننا نشعر بالصدمة وخيبة الأمل لسماع ذلك لأن FIFA لم تستشر اتحاد كرة القدم النيوزيلندي على الإطلاق بشأن هذه المسألة».





لم تتمكن FIFA و Visit Saudi من تقديم تعليق فوري.





أثارت تقارير صفقة الرعاية ردود فعل لاذعة من نشطاء حقوق الإنسان.





وقالت الناشطة في منظمة العفو الدولية في أستراليا نيكيتا وايت: «سيكون من المفارقات أن ترعى هيئة السياحة السعودية أكبر احتفال للرياضة النسائية في العالم عندما تفكر في أنه، كامرأة في المملكة العربية السعودية، لا يمكنك حتى الحصول على وظيفة دون إذن ولي أمرك الذكر».





قال الناقد الدولي والإعلامي السابق في أستراليا كريج فوستر إن ذلك سيكون «مخزيًا إلى أقصى حد».



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هذا وقد أدخل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة إصلاحات تسمح للمرأة بقدر أكبر من السيطرة على حياتها ولكن الرجال لا يزالون يحتفظون بقبضة محكمة على السلطة.





حققت البلاد نجاحًا كبيرًا في كرة القدم العالمية في الأشهر الأخيرة مع انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في صفقة مدتها سنتان ونصف تقدر قيمتها بأكثر من 308 مليون دولار.





تطمح الدولة الشرق أوسطية أيضًا إلى استضافة كأس العالم للرجال في عام 2030، ومن المتوقع أن يتم اختيارها كمضيف لكأس آسيا 2027 في مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الشهر.



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عززت المملكة العربية السعودية نفوذها في كرة القدم العالمية وحصلت على مقعد في المجلس الحاكم للفيفا يوم الأربعاء.





جاء الفوز في الانتخابات في الاجتماع السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد انتقال رونالدو الشهر الماضي للعب في الدوري السعودي والتكهنات الطويلة حول محاولة محتملة لاستضافة كأس العالم في 2030 أو 2034.



كان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل من بين ستة مسؤولين آسيويين لكرة القدم انتخبهم أعضاء الاتحاد الآسيوي لتمثيلهم في مجلس صنع القرار في FIFA حتى عام 2027. المملكة العربية السعودية هي المرشح الوحيد لاستضافة البطولة الآسيوية في ذلك العام.





كما تم انتخاب رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد آل ثاني، الذي تستضيف بلاده كأس آسيا في يناير المقبل، لمنصب FIFA للمرة الأولى. تم اختيار الشيخ حمد من قبل 40 اتحادًا من أصل 45 اتحادًا مصوتًا وحصل السيد المسحال على 35.





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