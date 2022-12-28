من هي هبة سعدية أول حكم فلسطينية تشارك في كأس العالم للسيدات؟

النقاط الرئيسية: ستكون هبة أول حكم فلسطينية تشارك في كأس العالم للسيدات

رأى البعض أن وجود ثلاث حكام سيدات في مونديال قطر أرسل "إشارة قوية"

بطولة كرة القدم للسيدات ستنطلق في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2023 في أستراليا ونيوزيلندا

أفادت وكالة الأنباء والإعلام الفلسطينية الأحد أن الفيفا اختارت الحكم الفلسطينية الدولية هبة سعدية للتحكيم في مباريات كأس العالم للسيدات عام 2023.





وبحسب الفيفا ستكون هبة أول حكم فلسطينية تشارك في كأس العالم للسيدات.



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وقد رأى البعض أن وجود ثلاث حكام سيدات في مونديال قطر أرسل "إشارة قوية".





وقد قالت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت لفرانس بريس: "إنها إشارة قوية من الفيفا والسلطات أن يكون هناك حكام سيدات في ذلك البلد. أنا لست متحدثة باسم النسوية لكن هذا يمكن أن يحدث تغييرا."





الاتحاد الفلسطيني أبدى اهتماماً بالكرة النسوية منذ أربع سنوات وهن بدورهن أبدين تطوراً ملحوظاً. تشير دائرة الحكام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى وجود "عشر حكام إناث تم إعدادهن منذ العام 2018" لكن اثنتين مارستا العمل فعلياً.





يتابع رئيس دائرة الحكام في الاتحاد الفلسطيني إبراهيم غروف أداء الحكام من الجنسين.



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يحظى أداء الفتيات في التحكيم الكروي بثقة دائرة الحكام، ويقول غروف "لدينا ثقة كبيرة بالفتيات اللواتي يمارسن التحكيم في ملاعب كرة القدم".





وقال: "لدينا الآن سيدات في الاتحاد الدولي والحكم هبة سعدية التي تمارس التحكيم على المستوى الآسيوي وهي تقيّم في الإمارات...إضافة إلى ياسمين نيروخ التي تمارس التحكيم الدولي على مستوى الخماسيات".





هذا وقد كانت هبة سعدية حكماً مساعداً في بطولة كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند في الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير 2022. كما كان لديها قائمة مزدحمة بالمشاركات في بطولات على مدار العام.





بطولة كرة القدم للسيدات والتي ستنطلق في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2023 في أستراليا ونيوزيلندا هي الأولى التي يتم تنظيمها بشكل مشترك من قبل دولتين وكذلك الأولى التي تضم 32 فريقًا.





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