اتحاد كرة القدم الأسترالي يصدر حظرين مدى الحياة على مشجعين تسببا في أعمال شغب

النقاط الرئيسية: أصيب حارس المرمى توم جلوفر بارتجاج في المخ واصابة في الوجه عندما أصيب بالدلو الذي القى به أحد المقتحمين

قال اتحاد كرة القدم الأسترالية (FA) إن رجلاً يبلغ من العمر 23 عامًا من كرايجيبورن وجهت إليه بالفعل شرطة فيكتوريا تهمة

يُمنع الشخصين المحظورين من حضور جميع مباريات كرة القدم التي يقرها اتحاد كرة القدم الأسترالية

تلقى اثنان من مشجعي ملبورن فيكتوري الذين هرعوا إلى ملعب AAMI Park بما في ذلك أحدهم الذي يُزعم أنه ضرب حارس مرمى ملبورن سيتي توم جلوفر بدلو معدني، حظرًا مدى الحياة من Football Australia.





أدى اقتحام الملعب العنيف ليلة السبت في AAMI Park إلى انهاء مباراة A-League للرجال.





أصيب جلوفر بارتجاج في المخ واصابة في الوجه عندما أصيب بالدلو الذي القى به أحد المقتحمين وأصيب الحكم أليكس كينج أيضًا في الحادث.





وأصيب مصور تلفزيوني أيضا واثنان من حراس الأمن.



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وقال اتحاد كرة القدم الأسترالية (FA) إن رجلاً يبلغ من العمر 23 عامًا من كرايجيبورن وجهت إليه بالفعل شرطة فيكتوريا تهمة التسبب في الفوضى العنيفة وإطلاق صاروخ، من بين جرائم أخرى. وقد أدين بـ «دخول ميدان اللعب دون إذن واستخدام عنصر (دلو) بقصد إحداث ضرر».





اتهمت الشرطة رجلاً يبلغ من العمر 19 عامًا من Meadow Heights فيما يتعلق باعتداء مزعوم منفصل على Glover بالإضافة إلى اعتداء مزعوم على حارس أمن.





وقد أدانه الاتحاد «بدخول مكان اللعب دون إذن والانخراط في سلوك تسبب أو من المحتمل أن يسبب ضررًا للآخرين أو يعرضهم للخطر».



وقال جيمس جونسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الأسترالية، في بيان: «إن تصرفات هذين الشخصين، وغيرهم ممن تهمنا، غير مقبولة تمامًا ولن يتم الترحيب بهؤلاء الأشخاص وسلوكياتهم أبدًا في لعبتنا»، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك المزيد من عمليات الحظر في المستقبل.





«يتبنى اتحاد كرة القدم سياسة عدم التسامح مطلقًا مع السلوك التخريبي والمدمر والعنيف والمعادي للمجتمع في الأحداث المسموح بها، ولن تتسامح مع السلوك الذي من شأنه أن يهدد سلامة أو أمن المتفرجين واللاعبين والمسؤولين.





«هذا الحظر الكبير ضد هؤلاء الأفراد يتفق مع هذا الموقف.





«تعمل Football Australia على مدار الساعة في هذا التحقيق لضمان عدم تكرار المشاهد التي شوهدت في AAMI Park في ملبورن مرة أخرى.»





يُمنع الشخصين المحظورين من حضور جميع مباريات كرة القدم التي يقرها اتحاد كرة القدم الأسترالية، بما في ذلك مباريات الدوري الأسترالي وكأس أستراليا وNPL و Socceroos و Matildas. كما لم يعد بإمكانهم التسجيل كمشاركين في لعب كرة القدم.



تعرفت شرطة فيكتوريا على خمسة رجال آخرين يوم الثلاثاء، ولا يزال خمسة أشخاص آخرين محتجزين.





لدى نادي ملبورن فيكتوري الفرصة حتى الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق أستراليا يوم الأربعاء للإثبات للهيئة لماذا «يجب ألا يواجهوا عقوبات خطيرة بسبب تشويه سمعة اللعبة».





أوضح الاتحاد أنه سيفرض عقوبات صارمة، مع خصم النقاط والغرامات وإجبار فيكتوري على اللعب خلف أبواب مغلقة، كل الخيارات مطروحة على الطاولة.





يحتاج الجهاز الإداري للعبة أيضًا إلى تحديد ما إذا كانت نتيجة المباراة ستبقى قائمة أم لا - حيث كان السيتي يتقدم 1-0 قبل تأجيل المباراة.





قد يعني القرب من مباراة فيكتوري التالية مع ويسترن يونايتد في AAMI Park في Boxing Day - أن الاتحاد سيفرض عقوبات مؤقتة على المدى القصير.





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