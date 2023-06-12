متهم بموجب قانون التجسس: هل يدخل ترامب السجن؟

اعتبرت محامية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحلفاء له الأحد أنه كان ضمن حقوقه الاحتفاظ بمستندات بعد مغادرته البيت الأبيض بصفتها "تذكارات" شخصية أو وثائق رفعت عنها السرية، مستنكرين "الملاحقات السياسية" التي يتعرض لها.

Trump Classified Documents

FILE - Former President Donald Trump speaks during the North Carolina Republican Party Convention in Greensboro, N.C., Saturday, June 10, 2023. As former President Donald Trump prepares for a momentous court appearance this week on charges related to the hoarding of top-secret documents, Republican allies are amplifying without evidence claims that he’s the target of a political prosecution. (AP Photo/George Walker IV, File) Source: AP / George Walker IV/AP

النقاط الرئيسية
  • وُجهت إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 37 تهمة لأنه قام عند مغادرة البيت الأبيض بنقل آلاف الوثائق بعضها سري
  • اعتبرت محامية ترامب أنه كان ضمن حقوقه الاحتفاظ بمستندات بعد مغادرته البيت الأبيض بصفتها "تذكارات" شخصية أو وثائق رفعت عنها السرية
  • بحسب استطلاع رأي جرى مؤخراً اعتبر 47% من المشاركين أن التهم الواردة في القضية "ذات دوافع سياسية"
أعلن فريق حملة الجمهوري الذي يريد العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024، أنه سيلقي كلمة مساء الثلاثاء بعد مثوله لأول مرة أمام محكمة فدرالية في ميامي بولاية فلوريدا على خلفية قضية وجهت له فيها 37 تهمة من بينها "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي" و"عرقلة العدالة" و"شهادة الزور".

وأكدت محاميته ألينا حبة لشبكة "فوكس نيوز" الأحد أن موكلها سيدفع أمام المحكمة ببراءته في هذه القضية التي يصعب توقع تداعياتها السياسية على ترامب (76 عاما) الذي لا يزال المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
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واعتبرت أن لترامب "كل الحق في الاحتفاظ بوثائق سرية بعد أن رفعت عنها السرية".

وأضافت حبة "إنها تذكارات، أشياء من حقه أن يأخذها"، نافية احتمال أن يقر موكلها بارتكابه جرما.

بدوره، قال حليف ترامب رئيس اللجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب جيم جوردان لشبكة "سي إن إن" إن "قدرة الرئيس على تصنيف والتحكم في الوصول إلى معلومات الأمن القومي مستمدة من الدستور... قال إنه رفع السرية عن هذه المواد، ويمكنه وضعها في أي مكان يريده، ويمكنه التعامل معها كما يشاء".

لكن لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها الخميس رفضت هذه الحجة التي سبق أن طرحها ترامب.

فقد وُجهت إلى قطب العقارات السابق 37 تهمة لأنه قام عند مغادرة البيت الأبيض بنقل آلاف الوثائق بعضها سري وكان يجب أن يعهد بها إلى الأرشيف الوطني، ولأنه رفض بعد ذلك إعادة معظمها رغم طلبات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وتورد لائحة الاتهام أنه في تموز/يوليو 2021، كشف ترامب في نادي الغولف التابع له في نيوجيرسي لأربعة أشخاص لا يحملون تصريحا للاطلاع على الأسرار الدفاعية، "خطة هجوم" أعدتها له وزارة الدفاع عندما كان رئيسا.

وقال في تسجيل صوتي أشارت له الوثيقة القضائية "بصفتي رئيسا، كان بإمكاني رفع السرية عنها... الآن لا يمكنني ذلك، ما زالت سرية".
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وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق السرية "معلومات عن القدرات الدفاعية للولايات المتحدة ودول أجنبية" و"حول البرامج النووية الأميركية" و"نقاط الضعف المحتملة في حال وقوع هجوم على الولايات المتحدة وحلفائها".

في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، قال وزير العدل السابق بيل بار الذي بات ينتقد ترامب بعد أن عمل معه، إن لائحة الاتهام "مفصّلة للغاية".

واعتبر بار أن "فكرة أن الرئيس لديه السلطة الكاملة لتصنيف أي وثيقة على أنها شخصية... فكرة سخيفة".

- بلد منقسم -غداة تنديد ترامب في تجمّعين للجمهوريين بتعرضه ل"حملة اضطهاد"، كثف حلفاؤه جهودهم لإثبات ذلك.

وقال جيم جوردان "إنهم يسلكون طريقا، ثم يجربون آخر، ويستمرون في ملاحقته"، مكررا أن المحاكمة من تدبير معسكر الرئيس الديموقراطي جو بايدن، رغم أن لائحة الاتهام تبنتها هيئة محلفين كبرى من المواطنين في فلوريدا.

وبحسب استطلاع رأي أجراه معهد "إيبسوس" وشبكة "إيه بي سي نيوز" ونشر الأحد، اعتبر 47% من المشاركين الذين تم استجوابهم يومي الجمعة والسبت أن التهم الواردة في القضية "ذات دوافع سياسية"، مقابل 37% لا يعتقدون ذلك.

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نشر في: 12/06/2023 11:36am
المصدر: AFP

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