أستراليا تستيقظ على فاجعة: مقتل عشرة أشخاص في حادث انقلاب حافلة بنيو ساوث ويلز

الحصيلة مرشحة للزيادة مع نقل عدة أشخاص للمستشفى جواً.

Police Tape

Police tape Source: AAP

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب أحد عشر شخصاً آخرين في حادث انقلاب حافلة في منطقة هنتر فالي بنيو ساوث ويلز الليلة الماضية.

وأكدت مساعدة مفوض الشرطة في نيو ساوث يولز تريسي تشابمان أن الحافلة كانت قادمة من حفل زفاف في منطقة هنتر فالي في نيو ساوث ويلز.

وقالت إنه في هذه المرحلة، هناك ما يقرب من 10 أشخاص تأكدت وفاتهم وتم نقل 25 شخصًا آخرين إلى المستشفى لديهم إصابات متفاوتة".

واضافت ان سائق الحافلة المصاب قيد الاعتقال في المستشفى وسيتم توجيه التهم اليه.

وكانت الشرطة قد أكدت أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى واين كنتري درايف في منطقة غريتا بعد الساعة 11:30 مساءً من الليلة الماضية حيث وقع الحادث.

وقالت الشرطة إن 10 أشخاص لقوا حتفهم لكن العدد قد يرتفع مع نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات جون هانتر وميتلاند ومستشفى رويال برينس ألفريد في سيدني.

ونجا 18 راكبا آخرون من الحادث دون إصابات.
لقراءة المزيد

مقتل أربعة أشخاص وإصابة فتاة في حادث اصطدام سيارة بشجرة في ريف فيكتوريا

وفتحت شرطة نيو ساوث ويلز تحقيقاً في الحادث.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و 
تويتر
 و 
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.
شارك
نشر في: 12/06/2023 7:38am
آخر تحديث: 12/06/2023 11:22am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

الأكثر متابعة

People at a beach.

بالأرقام: تعرفوا على أغنى وأفقر ضواحي أستراليا لعام 2023

WET WEATHER DEATH NSW

محاكمة شابين وفتاة مراهقة بعد وفاة رجل في مشاجرة بغرب سيدني

Labor senator Katy Gallagher.

بعد التسريب الأخير: وزيرة المالية تنفي تضليل البرلمان في قضية بريتاني هيغينز

Playground knife attack - Annecy - France

تمديد اعتقال منفّذ هجوم فرنسا واليمين المتطرف يستغل الحادث في حملة ضد المهاجرين

Julian Assange stands on a balcony with curved windows behind him. He is wearing a black jacket and holding up his right fist.

بعد رفض الاستئناف: هل هذه هي الفرصة الأخيرة لجوليان أسانج قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة؟

A soldier holding a trombone on the ground as others with musical instruments stand and play.

بالفيديو: جنود بريطانيون يتعرضون للإغماء أثناء بروفة للاحتفال بعيد الملك

12:57
cropped-Cathedral_with_mosaic_2-scaled-1.jpg

كاتدرائية مار جاورجيوس الأرثوذكسية في مئويتها : 'أفخر بمسيرة شعبنا الانطاكي المضيئة والهجرة اللبنانية الأولى'

10:08
Mapped: The world's happiest (and least happy) countries

'الأستراليون يعشقون اختصار الكلمات': دليلك لتعلم اللهجة الأسترالية العامية