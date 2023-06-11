أستراليا تستيقظ على فاجعة: مقتل عشرة أشخاص في حادث انقلاب حافلة بنيو ساوث ويلز

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب أحد عشر شخصاً آخرين في حادث انقلاب حافلة في منطقة هنتر فالي بنيو ساوث ويلز الليلة الماضية.





وأكدت مساعدة مفوض الشرطة في نيو ساوث يولز تريسي تشابمان أن الحافلة كانت قادمة من حفل زفاف في منطقة هنتر فالي في نيو ساوث ويلز.





وقالت إنه في هذه المرحلة، هناك ما يقرب من 10 أشخاص تأكدت وفاتهم وتم نقل 25 شخصًا آخرين إلى المستشفى لديهم إصابات متفاوتة".





واضافت ان سائق الحافلة المصاب قيد الاعتقال في المستشفى وسيتم توجيه التهم اليه.





وكانت الشرطة قد أكدت أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى واين كنتري درايف في منطقة غريتا بعد الساعة 11:30 مساءً من الليلة الماضية حيث وقع الحادث.





وقالت الشرطة إن 10 أشخاص لقوا حتفهم لكن العدد قد يرتفع مع نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات جون هانتر وميتلاند ومستشفى رويال برينس ألفريد في سيدني.





ونجا 18 راكبا آخرون من الحادث دون إصابات.



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وفتحت شرطة نيو ساوث ويلز تحقيقاً في الحادث.





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