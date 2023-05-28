مقتل أربعة وإصابة فتاة في حادث اصطدام بشجرة في فيكتوريا الريفية

النقاط الرئيسية: تصارع فتاة مراهقة من أجل البقاء بينما تحقق الشرطة في حادث تحطم سيارة واحدة أسفر عن مقتل أربعة آخرين في فيكتوريا الريفية

لقيت امرأتان ورجلان مصرعهما في مكان الحادث، وتم نقل راكبة خامسة إلى مستشفى ألفريد

لم يتم تحديد هوية المرأتين والذكران اللذان توفيا في الحادث ولم يتم تأكيد أعمارهما

تصارع فتاة مراهقة من أجل البقاء بينما تحقق الشرطة في حادث تحطم سيارة واحدة أسفر عن مقتل أربعة آخرين في فيكتوريا الريفية.





ولا تزال الشرطة في موقع الحادث على طريق Wannon-Nigretta Falls في Bochara مساء السبت بعد أن فقدت سيارة السيطرة واصطدمت بشجرة وكان على متنها خمسة أشخاص.





وقالت الشرطة إن أحد المارة أبلغ عن الحادث حوالي الساعة 9:30 صباحا.



ولقيت امرأتان ورجلان مصرعهما في مكان الحادث، وتم نقل راكبة خامسة إلى مستشفى ألفريد، حيث لا تزال في حالة خطيرة صباح الأحد.





ولم يتم تحديد هوية المرأتين والذكران اللذان توفيا في الحادث ولم يتم تأكيد أعمارهما.





وأصيبت الفتاة المراهقة بجروح في الجزء العلوي من جسدها.





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