البحث عن أربعة مراهقين فُقِدوا قبالة شاطئ "مورنينغتون بينونسولا" في فيكتوريا

عمليات البحث مستمرة بمشاركة مروحيات الشرطة عن المراهقين الأربعة

Coffs Harbour death

Source: Nine Network

بدأت عمليات بحث واسعة النطاق عن أربعة مراهقين مفقودين بعد أن ذهبوا للتجديف على ألواح قابلة للنفخ في المياه قبالة شبه جزيرة مورنينغتون "مورنينغتون بينونسولا" في فيكتوريا.

وتتواجد فرق البحث من الشرطة وخدمات الطوارئ في منطقةRosebud ، على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب ملبورن، حيث تبحث عن شابين يبلغان من العمر 18 عامًا ، وفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا وأخرى تبلغ من العمر 19 عامًا.
Aerial view of a beach with huts, Mt. Martha Beach, Mornington Peninsula, Australia
Water samples in beaches in Aspendale, Carrum, Clifton Springs, Elwood, Mornington, Seaford, and Werribee are found to be of poor quality. Source: Getty / Ippei Naoi/Getty Images
وكان أحد المارة قد أبلغ الشرطة الشرطة بعد العثور على متعلقاتهم على الشاطئ حوالي الساعة 8 مساء أمس الاثنين.

ويساعد الجناح الجوي للشرطة وطائرات الإسعاف وشرطة المياه وقوارب الإنقاذ المحلية في عمليات البحث.

وقال والد أحد الشابين لبرنامج Seven's Sunrise صباح الثلاثاء إن المراهقين كانوا قد أكملوا لتوهم امتحاناتهم المدرسية النهائية وتوجهوا إلى منطقة Rosebud للاحتفال بنهاية العام.
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نشر في: 20/12/2022 7:47am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP