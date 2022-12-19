البحث عن أربعة مراهقين فُقِدوا قبالة شاطئ "مورنينغتون بينونسولا" في فيكتوريا

بدأت عمليات بحث واسعة النطاق عن أربعة مراهقين مفقودين بعد أن ذهبوا للتجديف على ألواح قابلة للنفخ في المياه قبالة شبه جزيرة مورنينغتون "مورنينغتون بينونسولا" في فيكتوريا.





وتتواجد فرق البحث من الشرطة وخدمات الطوارئ في منطقةRosebud ، على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب ملبورن، حيث تبحث عن شابين يبلغان من العمر 18 عامًا ، وفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا وأخرى تبلغ من العمر 19 عامًا.



Water samples in beaches in Aspendale, Carrum, Clifton Springs, Elwood, Mornington, Seaford, and Werribee are found to be of poor quality. Source: Getty / Ippei Naoi/Getty Images وكان أحد المارة قد أبلغ الشرطة الشرطة بعد العثور على متعلقاتهم على الشاطئ حوالي الساعة 8 مساء أمس الاثنين.





ويساعد الجناح الجوي للشرطة وطائرات الإسعاف وشرطة المياه وقوارب الإنقاذ المحلية في عمليات البحث.



