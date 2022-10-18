أرباح أستراليا من الغاز تضاعفت فلماذا يشعر الأستراليون بأنهم أكثر فقراً؟

النقاط الرئيسية شركات الغاز الأسترالية الكبرى متهمة بالتربح من حرب أوكرانيا على حساب دافعي الضرائب

وصلت أرباح الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى 40 مليار دولار إضافية في السنة المالية الماضية

وجد استطلاع أجراه معهد أستراليا في حزيران/يونيو أن اثنين من كل ثلاثة (67%) أستراليين يدعمون إدخال ضريبة استثنائية أو ضريبة لمرة واحدة على أرباح النفط والغاز مع تزايد الإيرادات لمساعدة الأسر والشركات على دفع الفواتير

وصلت أرباح الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى 40 مليار دولار إضافية في السنة المشمولة بالتقرير 2021/22، مع عدم وجود زيادة تقريباً في تكلفة الإنتاج، وفقاً لبحث صدر اليوم الأربعاء.





وقال رئيس المعهد ريتشارد دينيس إن دافعي الضرائب لا يحصلون على حصتهم العادلة من الأموال المكتسبة من بيع الغاز الأسترالي في الخارج، والتي عززتها "أرباح الحرب" منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.





ووجد استطلاع أجراه معهد أستراليا في حزيران/يونيو أن اثنين من كل ثلاثة (67%) أستراليين يدعمون إدخال ضريبة استثنائية أو ضريبة لمرة واحدة على أرباح النفط والغاز مع تزايد الإيرادات لمساعدة الأسر والشركات على دفع الفواتير.



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وكان سكان غرب أستراليا (71%) الأكثر دعماً لاستحداث ضريبة الأرباح، يليهم سكان كوينزلاند (69%)، بينما بلغ الدعم في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز 64%.





وقال المعهد إن أسعار صادرات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية زادت بأكثر من الضعف من 7.50 دولار لكل جيجا جول في 2020/21 إلى 16.20 دولار لكل جيجا جول في 2021/22 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 19.90 دولار كمعدل وسطي في 2022/23.





وتضاعفت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال من أستراليا بأكثر من الضعف لتصل إلى 70.2 مليار دولار في عام واحد.





وقال المحلل مارك أوجي: "نقدر المكاسب غير المتوقعة المرتبطة بالحرب لشركات الغاز الطبيعي المسال في 2021/22 بما يتراوح بين 26 مليار دولار و40 مليار دولار".





ويتوقع المنتجون الأستراليون تزايد الطلب على شحنات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية حيث تتطلع أوروبا إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.





وقال الدكتور دينيس إن فرض ضريبة على الأرباح الإضافية يمكن أن يموّل 20 مليار دولار بالكامل خطة إعادة التوصيل الوطنية التي اقترحتها حكومة ألبانيزي وتعويض الأستراليين الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار على نطاق واسع.





وقال: "بينما تواجه الأسر والشركات فواتير مرتفعة، فإن هذه الشركات تستفيد بشكل أساسي من الحرب في أوكرانيا".





وقال إن فرض ضريبة جديدة على منتجي الغاز الطبيعي المسال في أستراليا قد يشجعهم أيضاً على إمداد العملاء المحليين بدلاً من شحن معظم الغاز إلى الخارج. وتوقعت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية نقصاً متزايداً في إمدادات الغاز في الولايات الشرقية، مما سيواصل الضغط التصاعدي على الأسعار المرتفعة بالفعل في عام 2023.





وتحظى الضريبة لمرة واحدة على مصدّري الغاز الطبيعي المسال بدعم اقتصاديين بارزين من بينهم توني وود من معهد غراتان ووزير الخزانة الأسبق كين هنري.





في أيار/مايو، أعلنت المملكة المتحدة ضريبة جديدة بنسبة 25 في المائة على "أرباح استثنائية" لشركات النفط والغاز العاملة في المملكة المتحدة، حيث ستسهم عائدات الضرائب في المساعدة بتمويل التكاليف الإضافية للمعيشة.



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