تغييرات في أستراليا مع بداية 2023 تحتاج إلى معرفتها

عام جديد يجلب التغيير للكثير منا، حيث سينتقل طلاب المدارس إلى فصول جديدة، وسيغتنم الأشخاص الفرصة للحصول على وظائف جديدة، والكثير من التغيرات على الصعيد الشخصي للفرد، ولكن هناك أيضاً تغييرات تأتي على نطاق أوسع.





في عام 2023، يمكن أن يرى الأستراليون تغييرات في دخلهم، وكيفية التعامل مع COVID-19 وقدرتهم على الوصول إلى رعاية صحية ميسورة التكلفة.





قمنا بتجميع دليل لبعض الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2023 والتي قد تلاحظها في أماكن مثل مكتب البريد والمقاهي وغيرها.



زيادة مدفوعات السنترلينك

سترتفع مدفوعات الشباب والطلاب اعتباراً من العام الجديد، وتقوم الحكومة الفيدرالية بتعديل مدفوعات السنترلينك المختلفة في نقاط مختلفة على مدار العام.





مدفوعات الشباب ومدفوعات Austudy من بين تلك التي سيتم رفعها بنسبة 6.1 في المائة اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2023.



Austudy is among a number of payments that will rise with indexation as of January 1. Source: Getty / SolStock وتهدف الزيادة إلى تخفيف الضغط الناجم عن زيادة تكاليف المعيشة التي تواجه الأستراليين، لكن الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية كاساندرا غولدي قالت إنها ليست كافية.





"كانت مدفوعات دعم الدخل غير كافية على الإطلاق قبل أن ترتفع أسعار المواد الغذائية والإيجارات والأدوية والطاقة والضروريات الأخرى بشكل كبير وستظل غير كافية تماماً بعد إجراء التغيرات".





"هناك أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعيشون في فقر في أستراليا وفي عيد الميلاد هذا العام، كان واحداً من كل خمسة منا يكافح من أجل شراء الطعام.





"يجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذ إجراء لتغيير هذا عن طريق رفع مدفوعات دعم الدخل إلى 73 دولاراً على الأقل يومياً في ميزانية أيار/مايو".



دواء بسعر أرخص

لأول مرة في تاريخ (PBS) الأسترالي الممتد 75 عاماً، سينخفض الحد الأقصى لسعر الأدوية التي تستلزم وصفة طبية المدعومة من الحكومة.





وسينخفض الحد الأقصى للمبلغ الذي سيدفعه الأشخاص مقابل الأدوية التي تندرج تحت PBS من 42.50 دولاراً إلى 30 دولاراً اعتباراً من 1 كانةن الثاني/يناير.





تشير التقديرات إلى أن الشخص الذي يتناول دواءً واحداً فقط في الشهر يمكنه توفير ما يصل إلى 150 دولاراً سنويًا بفضل هذا التغيير.



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عدد أقل من جلسات علم النفس المدعومة

سيتم خفض جلسات الصحة النفسية المدعومة المتاحة للأستراليين إلى النصف في عام 2023.





وخلال جائحة COVID-19، خصصت الحكومة السابقة تمويلاً لدعم ما يصل إلى 20 موعداً للمساعدة في معالجة آثار عمليات الإغلاق على الصحة العقلية للفرد.





وعند الإعلان عن أن حكومة حزب العمال لن تجدد التمويل لدعم الجلسات بعد الجلسات العشر الأولى، قال وزير الصحة مارك بتلر إن الإعانات الإضافية "لا تقدم لجميع الأستراليين على قدم المساواة"، وأن الأستراليين الأكثر حرماناً "يخسرون".





ومن المحتمل أن يؤدي خفض الإعانات المتاحة إلى زيادة التكلفة الشخصية لأي جلسات إضافية بعد الدورات العشر الأولى، بمئات الدولارات.





في حين قوبل القرار بمعارضة من داخل مجال علم النفس وحتى داخل حزب العمل نفسه.



تحدث جوش بيرنز، عضو حزب العمال الفيدرالي عن ماكنمارا في ملبورن عن هذا الموضوع بالذات في خطابه الأول أمام البرلمان في عام 2019، غرد ببيان قال فيه "نحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذا القرار".





وقال بينما وافق على أن الوصول إلى خدمات الصحة العقلية بحاجة إلى التحسين، "الجواب ليس تقليل الدعم لأولئك الذين يحتاجون إليه"، وتعهد بمواصلة الدعوة إلى استعادة 10 جلسات خصم ميديكير الإضافية لأولئك الذين يحتاجون لذلك.



سيكون الوصول لفحص الـ PCR أقل سهولة

كان الناس في بعض أجزاء أستراليا يقضون ساعات في طوابير لإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل هذا الوقت من العام الماضي، ولكن الآن من المقرر أن يبدو النهج تجاه COVID-19 مختلفاً تماماً في عام 2023.





تم إلغاء جميع متطلبات العزل والاختبار تقريباً في تشرين الأول/أكتوبر، واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير، للحصول على اختبار PCR مجاني (ممول من Medicare)، سيتعين على الأشخاص أولاً رؤية طبيبهم العام للإحالة.





ونصت خطة إدارة COVID-19 للبلاد لعام 2023 على أنه "لا توجد متطلبات أو توصية للصحة العامة للأفراد ذوي المخاطر المنخفضة للحصول على اختبار PCR".



التخلص التدريجي من المزيد من العناصر البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة

غيّر الأستراليون طريقة التسوق في السنوات الأخيرة، حيث يجلب المتسوق معه أكياساً قابلة لإعادة الاستخدام للتعامل مع المستويات غير المقبولة من النفايات البلاستيكية.





وفي عام 2023، بينما تتعامل كل ولاية وإقليم مع النفايات البلاستيكية وفقاً لجدولها الزمني الخاص، سيبدأ التخلص التدريجي من المزيد من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.





سيكون هناك حظر على بيع براعم القطن المصنوعة من البلاستيك (من بين أشياء أخرى) في كوينزلاند في أيلول/سبتمبر.





وفي شباط/فبراير، ستصبح أستراليا الغربية أول ولاية أسترالية تحظر أكواب القهوة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.



While WA is set to be the first Australia state to ban single use coffee cups that are lined with plastic, other states are expected to follow. Source: Getty / Cavan Images

ارتفاع أسعر البريد

إرسال بريد داخل أستراليا عبر سيكلف أكثر في عام 2023.



وستزيد تكلفة طابع البريد الأساسي أو تكلفة الطابع من 1.10 دولاراً إلى 1.20 دولاراً في 3 كانون الثاني/يناير.



رعاية أطفال أرخص

سيتعين على الآباء الانتظار حتى شهر تموز/يوليو، ولكن في النصف الثاني من العام، ستدفع معظم العائلات رسوماً أقل لرعاية الأطفال.





سترتفع معدلات إعانة رعاية الأطفال من 85 في المئة إلى 90 في المئة للأسر التي يقل دخلها عن 80 ألف دولار، وستترتفع معدلات الدعم بعد ذلك حتى تصل إلى 530 ألف دولار.





وستستمر الأسر في تلقي معدلات الدعم الأعلى الحالية للطفل الثاني والأولاد الذين يبلغون من العمر خمس سنوات وما دون تحت الرعاية، بنسبة تصل إلى 95 في المائة.



عيد ميلاد الملك عطلة رسمية

مع وفاة الملكة في عام 2022، لم تعد عطلة عيد ميلاد الملكة.





وعلى الرغم من ذلك، لن يفوت أولئك الذين يحرصون على قضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة، عيد ميلاد الملك، الذي يصادف في 14 تشرين الثاني/نوفمبر حيث سيتم الاحتفال به في أستراليا، بدلاً من العطلة العامة السابقة.





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