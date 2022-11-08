القراصنة الذين استولوا على بيانات Medibank يبدأون في نشر معلومات العملاء المسروقة على الويب المظلم

النقاط الرئيسية: تم نشر المئات من الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وتفاصيل برنامج Medicare على مدونة تابعة للقراصنة

كان القراصنة قد طلبوا فدية لعدم نشر البيانات، لكن الشركة قال إنها لن تدفع حتى لا تشجع على المزيد من الجريمة

أكدت الشركة سابقًا أن ما يقرب من 500,000 مطالبة صحية قد سُرقت من قبل القراصنة

بدأ القراصنة في نشر بيانات العملاء المسروقة من أكبر شركة تأمين صحي في أستراليا على الويب المظلم.





وقد تم نشر المئات من الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وتفاصيل برنامج Medicare على مدونة تابعة للقراصنة.





كان القراصنة قد ، لكن الشركة قال إنها على المزيد من الجريمة.





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بعد منتصف ليل الأربعاء بقليل، نشرت مجموعة القراصنة القوائم الأولى.





وقالوا: «بالنظر إلى أن البيانات مخزنة بشكل غير مفهوم للغاية (تفريغ الجداول) سنستغرق بعض الوقت لفرزها».





«سنواصل نشر البيانات جزئيًا، ونحتاج إلى بعض الوقت للقيام بذلك بشكل جميل.»



بدأت مجموعة برامج الفدية في نشر بيانات العملاء المسروقة من أكبر شركة تأمين صحي في أستراليا على الويب المظلم. Source: Getty / Scott Barbour كما يبدو أن القراصنة قد كشفوا لقطات شاشة للرسائل الخاصة التي تم تبادلها مؤخرًا بينهم وبين ممثلي Medibank.





وقد أكدت الشركة سابقًا أن ما يقرب من 500,000 مطالبة صحية قد سُرقت من قبل القراصنة، إلى جانب المعلومات الشخصية عندما اخترقت المجموعة الغير محددة الهوية نظامها قبل أسابيع.





وقد تأثر بالخرق حوالي 9.7 مليون عميل حالي وسابق.





ولكن لم يتم الوصول إلى بطاقة الائتمان أو التفاصيل المصرفية.





اعتذرت Medibank مرة أخرى للعملاء في الماضي والحاضر يوم الثلاثاء. ونصحت العملاء بالتنبه لأي عمليات احتيال عبر الهاتف أو البريد أو البريد الإلكتروني.





وقد قال الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد كوتشكار يوم الثلاثاء: «كنا نعلم أن نشر البيانات عبر الإنترنت من قبل المجرمين قد يكون احتمالًا ولكن تهديد المجرمين لا يزال يمثل تطورًا مزعجًا لعملائنا».



وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إن قرار الشركة بعدم دفع فدية لمجرمي الإنترنت يتماشى مع نصيحة الحكومة.





ومن المؤكد أن Medibank ليست وحدها من رفضت دفع طلب فدية حيث وجد تقرير حديث أن 19 في المائة من الشركات الأسترالية فقط استجابت لطلبات مماثلة.





حوالي 13 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع قالت إن التكلفة الإجمالية لخروقات تعرضت لها واضطرت لدفع فدية كانت تتراوح بين مليون واثنين مليون دولا.





في جلسة تقدير لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، طلب مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية ريس كيرشو من الشركات التأكد من اتصالها بالسلطات في أقرب وقت ممكن إذا اشتبهت في حدوث خرق محتمل للبيانات.





يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الآن بمساعدة الشرطة الفيدرالية الأسترالية في تعقب أولئك الذين يقفون وراء خروقات بيانات Medibank و Optus ولكن كيرشو قال إن التحقيق سيكون طويلًا ومعقدًا.





وصرح أيضا لأعضاء مجلس الشيوخ: «كلما استغرق الأمر وقتًا أطول لإبلاغ الوكالات المعنية، كلما كان من الصعب التعرف على الجناة أو تعطيلهم أو تقديمهم للعدالة».





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