القراصنة يضربون مجدداً والضحية Medibank: من يحمي بيانات الأستراليين من الخرق الإلكتروني؟

النقاط الرئيسية شركة التأمين Medibank تعلن أنها تلقت رسائل من مجموعة تزعم أنها أزالت بيانات العملاء

أكدت الحكومة الفيدرالية وقوع "حادث خرق إلكتروني كبير" داخل Medibank بعد أن توقف عمل شركة التأمين الصحي في أعقاب تلقيها رسائل مزعومة من قراصنة البيانات

تعد قرصنة بياناتMedibank ، بعد الخرق الواسع النطاق الذي جرى مؤخراً لبيانات شركة Optus للاتصالات بمثابة دعوة جديدة للتنبه للمخاطر

بعد الخرق الإكتروني لبيانات شركة Medibank ، قالت وزيرة الأمن السيبراني كلير أونيل إن الشركات الأسترالية يجب أن تفعل المزيد لحماية بيانات العملاء.





وأكدت الحكومة الفيدرالية وقوع "حادث خرق إلكتروني كبير" داخل Medibank بعد أن توقف عمل شركة التأمين الصحي في أعقاب تلقيها رسائل مزعومة من قراصنة البيانات.





وقالت Medibank في بيان لـ ASX يوم الأربعاء إنها بدأت تحقيقاً جنائياً لتحديد ما إذا كانت مجموعة ما قد حذفت بيانات العملاء.



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Cyber Security Minister Clare O’Neil. Source: AAP / MICK TSIKAS وأكدت أونيل وقوع "حادث قرصنة إلكترونية كبير" وقالت إن وزارتها تعمل مع جميع الوكالات الحكومية المعنية للكشف عن الحقائق.





وقالت في بيان مساء الأربعاء: "هذا الحادث هو تذكير آخر للحكومات والشركات والمواطنين الأستراليين بأهمية توخي الحذر بشأن سلامتهم على الإنترنت".





وقالت أونيل إن الدعم يتم تقديمه من قبل مركز الأمن السيبراني الأسترالي التابع لمديرية الإشارات الأسترالية ووزارة الشؤون الداخلية، وقد تحدثت مع الرئيس التنفيذي لشركة Medibank دايفد زوكزكار والشرطة الفيدرالية الأسترالية.





وبدأت إجراءات التحقيق مع قيام وكالات حكومية اتحادية بمراجعة الحادث والعمل مع Medibank.



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وقالت أونيل إن الوضع مثير للقلق وأن الوكالات تعمل على منع نشر البيانات على الإنترنت.





وتعد قرصنة بياناتMedibank ، بعد الخرق الواسع النطاق الذي جرى مؤخراً لبيانات شركة Optus للاتصالات بمثابة دعوة جديدة للتنبه للمخاطر.





وقالت أونيل لراديو ABC يوم الخميس: "هذا هو العالم الجديد الذي نعيش فيه، سنتعرض لهجمات سيبرانية شرسة من الآن فصاعداً".



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"نحن بحاجة للعمل بشكل أفضل كدولة للتأكد من أننا نبذل كل ما بوسعنا داخل المؤسسات لحماية بيانات العملاء كما يجب على المواطنين أيضاً بذل كل ما في وسعهم."





وقالت أونيل إنه من السابق لأوانه معرفة عدد العملاء الذين تأثروا بخرق بياناتMedibank بعدما تحدثت إلى الرئيس التنفيذي لشركة التأمين.





وقالت أونيل: "السبب الذي يجعلني قلقة للغاية بشأن هذا الأمر في الوقت الحالي هو الطبيعة الحساسة للمعلومات".



Medibank has apologised to customers over the alleged hack. "الأمر يتعلق بالمعلومات التي تحتفظ بها هذه المنظمة، وهي معلومات عن الرعاية الصحية، ويمكن أن يتسبب نشرها على الملأ في إلحاق ضرر جسيم بالأستراليين."





وقالت Medibank إن حماية بيانات العملاء تظل أولوية، وقدمت اعتذراً للعملاء في بيان جاء فيه: "نحن آسفون".





وطمأنت الشركة في بيانها العملاء: "الأنشطة المعتادة مستمرة".



وأضافت، "نواصل العمل مع شركات الأمن السيبراني المتخصصة وأبلغنا مركز الأمن السيبراني الأسترالي".





وحذرت الشركة من أن خطوات حماية الشبكة والأنظمة قد تتسبب في حدوث اضطرابات مؤقتة في الخدمات.



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