وداعا المغرب: أسود الأطلس خرجوا من البطولة ودخلوا قلوب الملايين

النقاط الرئيسية خسر المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم بنتيجة 2-0

حقق المغرب إنجازا تاريخيا كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لدور نصف النهائي

سيلعب المغرب مباراة تحديد المركز الثالث أمام نظيره الكرواتي يوم الأحد

غابت الابتسامة عن مشجّعي المنتخب المغربي الأربعاء بعد خروجه من نصف نهائي مونديال قطر على يد حامل اللقب فرنسا (2-0)، لكنّ هذه الخسارة لم تمنعهم من التنويه بمسيرة مشرّفة لفريق حظي بحبّ كبير تخطّى حدود المملكة.





استطاعت المغرب على مدار 6 مباريات فتح آفاق الحلم للمنتخبات العربية والافريقية بعد أن أصبحت أول منتخب يصل للمربع الذهبي لكأس العالم لكرة القدم من القارة السمراء.



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وإثر المباراة، أشاد الملك محمد السادس بأداء لاعبي بلاده، وذلك في اتصالين هاتفيين مع كلّ من المدرّب وليد الركراكي وقائد المنتخب رومان سايس.





وقالت وكالة الأنباء المغربية إنّ العاهل المغربي نوّه في اتصاله بالركراكي بنجاحه في تكوين فريق من اللاعبين "يتمتّع بالتماسك والروح القتالية، بما مكّنه من تسجيل حضور متميّز في هذه التظاهرة، وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية".





وفي اتصاله بقائد المنتخب أعرب الملك محمد السادس عن "تهنئته الحارّة لمجموع الفريق".



epa10342164 Head coach Walid Regragui of Morocco is tossed in the air after the FIFA World Cup 2022 group F soccer match between Canada and Morocco at Al Thumama Stadium in Doha, Qatar, 01 December 2022. EPA/Mohamed Messara Source: EPA / Mohamed Messara/EPA والحلم الذي عاشته كل أرجاء المملكة جرّ إليه أيضاً الأفارقة والعرب وكلّ دولة غير واثقة بنفسها في مقارعة الكبار، وذلك بعدما تخطّى الفريق المغربي منتخبات أوروبية قوية، وسجّل اسمه في تاريخ البطولة كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف النهائي.





مشوار مذهل





قبل بداية المونديال، كانت التوقعات تشير إلى صعود كرواتيا وبلجيكا عن المجموعة السادسة والتي تواجد فيها المنتخب المغربي والكندي.





تمكنت المغرب بجدارة واستحقاق من تصدر مجموعتها متفوقة على أعتى المدارس الكروية في واحدة من كبرى المفاجآت لهذه النسخة.





وظل الكثيرون يتوقعون هزيمة المنتخب المغربي والاكتفاء بالتمثيل المشرف، ولكن عادت مرة أخرى المغرب لتقلب التوقعات وتهزم المنتخب الإسباني في الدور الثاني بعد مباراة ماراثونية بركلات الترجيح.



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ارتجت العاصمة المغربية الرباط بالفرحة بعد تأهل منتخبها إلى ربع نهائي كأس العالم كأول فريق عربي يحقق هذا الإنجاز وأوقعت القرعة المغرب مع البرتغال المصنفة عالميا، لكن أسود الأطلس تمكنوا من الفوز مرة أخرى في ملحمة درامية بنتيجة واحد-صفر.





وفي ذلك الوقت بالتحديد، بدأ الخبراء الرياضيون بالإشادة بالتجربة المغربية والحديث عن تواجد المنتخب كأول فريق إفريقي وعربي في مربع الذهب منذ بداية كأس العالم.





خسرت المغرب على يد حامل اللقب، ولكنها سطرت بحروف من نور اسمها في كتاب تاريخ كرة القدم وكأس العالم، ورفعت سقف الطموح لكل المنتخبات العربية والافريقية المشاركة في الدورات المقبلة.





لا يزال أمام المنتخب المغربي مباراة واحدة أمام نظيره الكرواتي لتحديد المركزين الثالث والرابع فجر يوم الأحد المقبل.





الحالة المغربية





تمكنت المغرب من خلق حالة رياضية مفرحة وتدعو للفخر من خلال مشاركتها بكأس العالم، وظهرت تجلياتها في المدرجات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة خلال الفترة الماضية.





تداول الكثيرون على سبيل المثال، صور احتفالات لاعبي المغرب من قلب الملعب مع أمهاتهم وعائلاتهم في منظر نادر لا يتكرر كثيرا في كأس العالم.



Morocco's Sofiane Boufal, right, celebrates with his mother after his team's win in the World Cup quarterfinal soccer match between Morocco and Portugal, at Al Thumama Stadium in Doha, Qatar, Saturday, Dec. 10, 2022. (AP Photo/Luca Bruno) Source: AP / Luca Bruno/AP أيضا، أظهر المنتخب المغربي دعمهم للقضية الفلسطينية من خلال رفع العلم الفلسطيني مع العلم المغربي بعد الاحتفال بكل مباراة.





كما اتسمت تصريحات المدرب المغربي وليد الركراكي ولاعبي المنتخب بالاحترام للبلد المضيف والمنافسين دول التقليل من قيمة منتخبهم.





وكذلك أشعلت الجماهير المغربية المدرجات بالهتافات الحماسية وانضم إليهم الجماهير العربية في صورة أثارت إعجاب المتابعين والمنافسين على حد السواء.





شكرا على الحلم





وحّد تأهل المنتخب المغربي قلوب العرب والأفارقة على تشجيعهم خلال مشوار كأس العالم، في حالة قلما نراها في هذا النوع من الرياضات التنافسية.





كما اكتسب أسود الأطلس احترام العالم، حيث استطاعت المغرب بأقل الإمكانيات تحقيق انجاز افريقي يُحسب لها ويفتح الطريق للمنتخبات الأخرى في البطولات المقبلة.



وقال الركراكي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية بعد المباراة" أنا لا أختبئ ولدي طموح، الجميع في بلدنا فخور بنا ونحن نأسف لعدم تحقيق حلم شعبنا والذهاب الى ابعد دور".





كما أعرب الركراكي عن فخره بلاعبيه عقب الخسارة أمام فرنسا صفر-2 في نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، مؤكدا أنه "أول من سيستخلص العبر".





قدم المنتخب المغربي وجبة كروية دسمة لكل عشاق الساحرة المستديرة ولكن الأهم، أنه فتح باب الحلم لكل المنتخبات العربية التي ستضع نصب أعينها التجربة المغربية في عام 2022.



