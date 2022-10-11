بعد القصف الروسي العنيف: أستراليا تدرس إرسال قوات لتدريب الجيش الأوكراني

النقاط الرئيسية الحكومة الأسترالية تدرس مقترح إرسال قوات تدريب للأراضي الأوكرانية

وزير الدفاع يعلن عن اعتزامه دعم أوكرانيا في أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة

سفير أوكرانيا يصف الهجمات بـ"جريمة حرب" ويدعو أستراليا لتقديم المزيد من الدعم لبلاده

أعلن ريتشارد مارليس وزير الدفاع الأسترالي صباح اليوم عن احتمالية إرسال القوات الأسترالية إلى أوكرانيا للمساعدة في تدريب القوات المسلحة في البلاد في أعقاب الهجوم الروسي "المروع" على كييف.





وأطلقت روسيا وابلًا من الصواريخ على كييف، التي زعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها أتت رداً على تفجير جسر القرم الذي بنته موسكو لتزويد جيشها بالمعدات والذخائر.





وأسفرت الهجمات الأخيرة عن مصرع 11 شخصا على الأقل وفقا للتقديرات الرسمية.



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وأشار مارليس إلى أنه كان برفقة سفير أوكرانيا لدى أستراليا فاسيل ميروشنيشنكو عندما وقع الهجوم "المروّع" على العاصمة الأوكرانية.





وقال مارليس لشبكة سكاي نيوز يوم الثلاثاء "شعور بالحزن ملموسًا حقًا".





وتابع مارليس "نحن بحاجة إلى التأكد من أننا ندعم أوكرانيا على المدى الطويل حتى يصلوا إلى وضع يمكنهم فيه حل هذا الصراع وإنهائه بشروطهم الخاصة."



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وأوضح مارليس أن فكرة إرسال أفراد أستراليين لتدريب القوات الأوكرانية كانت ولا تزال قيد الدراسة، وكذلك توفير المزيد من الأسلحة التي طالبت بها أوكرانيا.





"سنعمل على زيادة الدعم لأوكرانيا".





أضاف مارليس، "التدريب هو أحد الإجراءات التي يتم النظر فيها".



A fireman helps injured civilians after several explosions rocked the Shevchenkivskyi district of the Ukrainian capital, Kyiv on 10 October , 2022. Source: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images ووصف ميروشنكو الهجوم الروسي الأخير بأنه "مروّع" وقال إن أطفاله نشأوا بالقرب من ملعب أصيب بأحد الصواريخ.





وقال لبرنامج ABC News Breakfast "الهدف الوحيد هو تخويف الناس وإرهابهم".





"إنه يبعث برسالة قوية - الانتقام الروسي لجسر كيرتش (الذي يربط شبه جزيرة القرم).





"هذا ترهيب وضغط نفسي. ما فعله الروس جريمة حرب وسيُحاسبون على ذلك".





ودعا ميروشنكو الحكومة الأسترالية إلى تقديم المزيد من الدعم لدولته.





وصرح زعيم المعارضة بيتر داتون أن أوكرانيا "تستحق دعمنا" وعلى الحكومة أن تستمع "بعناية" لطلبات كييف.





وقال داتون لشبكة سكاي نيوز: "هناك دور للقوات الأسترالية في التدريب، خاصة إذا كنا نقدم معدات للجيش الأوكراني".





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