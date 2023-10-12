الائتلاف يتهم الحكومة بحماية مكاسب كوانتاس على حساب الأستراليين والحكومة تنفي

دعا تقرير حديث أصدره الائتلاف وزيرة النقل كاثرين كينج إلى مراجعة القرار المتعلق بالخطوط القطرية "على الفور".

Germany Daily Life

A Qatar airways plane lands at the airport in Frankfurt, Germany, as the sun rises on Monday, Sept. 25, 2023. Source: AP / Michael Probst/AP

لا يزال بإمكان الأستراليين الاستمتاع بسفر دولي أرخص إذا تراجعت الحكومة عن قرارها بمنع رحلات الخطوط الجوية القطرية الإضافية، بحسب نتائج تحقيق إجراه الائتلاف هذا الأسبوع، داعيا وزيرة النقل كاثرين كينج إلى مراجعة القرار المتعلق بالخطوط القطرية "على الفور".

وواصلت السناتور عن حزب الوطنيين بريدجيت ماكنزي دعوتها للرئيس التنفيذي السابق لشركة كوانتاس آلان جويس للمواجهة، وأوصت بتمديد التحقيق بعد فشله في المثول أمام اللجنة بسبب وجوده في الخارج.
اقرأ المزيد

طيارو كوانتاس يطالبون رئيس الشركة بالتنحي عن منصبه

وقد صرحت ماكنزي: " في ظل أزمة تكلفة المعيشة في أستراليا، اتخذت الحكومة قرارات أدت إلى حماية حصة كوانتاس في السوق رغم أن ذلك يعني تكلفة تذاكر طيران أعلى للعائلات والمصدرين الأستراليين".

وأصدر أعضاء مجلس الشيوخ من حزب العمال تقريراً آخر وتجاهلوا أية انتقادات، مشيرين إلى أن النتائج التي توصل إليها الائتلاف "غير دقيقة" و"منحازة بشكل واضح"، إلى جانب افتقارها إلى "الاهتمام بتعقيدات القضية المطروحة".

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك
و
إنستغرام.
شارك
نشر في: 12/10/2023 1:01pm
آخر تحديث: 12/10/2023 4:41pm
المصدر: SBS

الأكثر متابعة

Untitled design.jpg

حزن وغضب في أستراليا: وقفة احتجاجية 'عربية' أمام أوبرا سيدني وتجمع للجالية اليهودية في فيكتوريا

Copy of 2 WAY WEBSITE HEADER (21).jpg

أستراليا تنعي أول ضحية لها في أحداث غزة

05:23
Kariong glyphs.jpg

ما سر النقوش الهيروغليفية التي وجدت في منتزه في نيو ساوث ويلز؟

15:10
Smoke rises from Gaza in latest attacks

الوضع الإنساني في غزة: 'قصف متواصل فإلى أين يريدوننا أن نرحل؟'

Tobacco

حرب عصابات في فيكتوريا تُشعل نار تجارة التبغ غير الشرعية

A group of men wearing suits walk together. One middle-aged man with a white beard raises his right hand.

من النشأة إلى الآن.. كل ما تريد معرفته عن حركة حماس

11:15
A group of asylum seekers arrive on Christmas Island

'مرضى ومتعبون': طالبة لجوء عالقة منذ 12 عاماً دون استقرار في أستراليا تصف معاناتها

08:42
Zara Al-rachidi

سفيرة القفطان المغربي في أستراليا: 'هذا فخر لي وللمرأة العربية'