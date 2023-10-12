الائتلاف يتهم الحكومة بحماية مكاسب كوانتاس على حساب الأستراليين والحكومة تنفي

لا يزال بإمكان الأستراليين الاستمتاع بسفر دولي أرخص إذا تراجعت الحكومة عن قرارها بمنع رحلات الخطوط الجوية القطرية الإضافية، بحسب نتائج تحقيق إجراه الائتلاف هذا الأسبوع، داعيا وزيرة النقل كاثرين كينج إلى مراجعة القرار المتعلق بالخطوط القطرية "على الفور".





وواصلت السناتور عن حزب الوطنيين بريدجيت ماكنزي دعوتها للرئيس التنفيذي السابق لشركة كوانتاس آلان جويس للمواجهة، وأوصت بتمديد التحقيق بعد فشله في المثول أمام اللجنة بسبب وجوده في الخارج.



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وقد صرحت ماكنزي: " في ظل أزمة تكلفة المعيشة في أستراليا، اتخذت الحكومة قرارات أدت إلى حماية حصة كوانتاس في السوق رغم أن ذلك يعني تكلفة تذاكر طيران أعلى للعائلات والمصدرين الأستراليين".





وأصدر أعضاء مجلس الشيوخ من حزب العمال تقريراً آخر وتجاهلوا أية انتقادات، مشيرين إلى أن النتائج التي توصل إليها الائتلاف "غير دقيقة" و"منحازة بشكل واضح"، إلى جانب افتقارها إلى "الاهتمام بتعقيدات القضية المطروحة".



