هل أصبحت حفلات أعياد ميلاد زملاء أطفالكم عبئاً مالياً إضافياً عليكم؟

النقاط الرئيسية: في ظل الأزمة المعيشية، بات بعض الأهالي يخشون أن يتم دعوة أولادهم لحفلات عيد الميلاد.

التوقعات حول تقديم الهدايا في حفلات أعياد الميلاد مرتفعة خلال سنوات الدراسة الابتدائية.

تقول كايلي ترافرز إنها تتجنب التسوق للهدايا في اللحظة الأخيرة من خلال التخطيط المسبق مما يوفر الكثير من المال.

إن سماع المواقف الحياتية الصعبة هو في صلب عمل الأشخاص الذين تتمثل مهمتهم في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضغوط مالية، لكن ذكر حفلات أعياد ميلاد الأطفال يفضح حقيقة التحديات التي تواجهها العائلات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة للرائد ديفيد كولينسون الذي هو عضو في مؤسسة Salvation Army الخيرية.





في حديث لـ SBS News ، استذكر كولينسون محادثة جرت مؤخراً مع إحدى الأمهات التي أخبرته أنها تخاف أن يحضر أطفالها دعوة لحفلة عيد ميلاد، لأنها غير قادرة على شراء هدية قد تتراوح كلفتها بين 30 و 40 دولاراً.



Major David Collinson sees the impact of the increased cost of living on Australian families as part of his work with the Salvation Army. Source: Supplied أضاف السيد كولينسون أنه من المحزن رؤية تداعيات الأزمة الاقتصادية على العائلات التي لديها أطفال صغار قد يضطرون لتفويت هذه المناسبات السعيدة مع أصدقائهم. وفي بعض الحالات قد تضطر العائلات لاستخدام جزء من مدخراتها لشراء هدية أو قد تشعر بالحرج من أن هديتها لا تساوي قيمة الهدايا الأخرى المقدمة.





السيدة كايلي ترافيرز من منطقة Noosa في كوينزلاند، هي أم لأربعة أطفال إضافة إلى ابنة زوجها تمتلك اليوم موقع Thrifty Issue لمساعدة العائلات على توفير المال بعد أن كانت أماً عازبة من دون سكن تعيش على دفعات السنترلنك.



8 quick tips for shopping in Australia that will help you save money Source: Pixabay تقول السيدة ترافرز أنها تكره فكرة أن يستعمل أحدهم بطاقة الإئتمان لشراء هدية مما يزيد من ديونه، كما أنها صادفت بعض الأهالي الذين يستخدمون خدمة Afterpay لشراء الهدايا. لذا كانت تؤكد دائماً للأهالي عند دعوتهم لأعياد ميلاد أطفالها أن لا يقلقوا بشان الهدية، وأنها ليست بالأمر المهم.



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كما ترى السيدة ترافرز أن الآباء يجب أن يناقشوا هذه الأمور فيما بينهم، وأن يكونوا أكثر واقعية مع الموارد المالية لأن معظم الناس في البلاد يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير هذا العام.





وفي استراتيجية توفيرية، تحتفظ السيدة ترافرز بصندوق هدايا في منزلها تملأه بأغراض تشتريها بأسعار مخفضة. وعند دعوتهم للحفلة عيد ميلاد تقوم بتجميع مجموعة من الهدايا التي كانت تساوي عادةً ما بين 50 دولاراً و 100 دولار، لكنها تكون قد تكلفت عليها حوالي 10 دولارات فقط.



Kylie Travers has hosted plenty of birthday parties for her children and, while she says an invite should not come with the expectation that guests have to spend a significant amount on a present, she knows there are often expectations around gift giving. Source: Supplied تشجع السيدة ترافرز أطفالها أيضاً على البحث عن العروض الخاصة والمخفضة واغتنام هذه الفرص حتى يتعلموا كيف يمكنهم التوفير والاقتصاد في المصروف. كما أنها لا تشعر بالحرج من إخبار الناس بأنها لم تدفع الثمن الكامل للهدية، لأنها لا تريد المساهمة في زيادة التوقعات.





من الأمور التي تقوم بها أيضاً السيدة ترافرز هيFiver Parties ، حيث يُطلب من الضيوف عدم شراء الهدايا وبدلاً من ذلك تقديم 5 دولارات لكل منهم، والتي يمكن للأطفال بعد ذلك إنفاقها على هدية واحدة كبيرة أو على عدد من الأشياء الصغيرة التي يحتاجونها.



كما أن أطفال السيدة ترافرز لا يقدمون بطاقات عيد ميلاد مع الهدايا، الأمر الذي يوفر بعض المال إضافة إلى أنه ليس من ثقافتهم كونهم من سكان الجزر. بدلاً من ذلك، يقومون أحياناً برسم رسمة للشخص الذي يحتفل بعيد ميلاده بدلاً من البطاقة التي لا يهتم لها الأطفال وعادة ما تذهب إلى المهملات. كما أن تخدم مثل هذه الممارسات هي أيضاً صديقة للبيئة من خلال تقليل النفايات.





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