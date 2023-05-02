من هي الفئات التي ستشملها الزيادة الجديدة على دفعة البحث عن عمل Job Seeker؟

النقاط الرئيسية: زيادة في دفعة البحث عن عمل لمن هم فوق 55 عاماً.

هذه الزيادة هي جزء من خطة لدعم النساء والعاطلين عم العمل على المدى الطويل.

انتقادات تطال هذه الزيادة كونها تستبعد الشباب.

تم الكشف عن هذه الزيادة على Seven News لأول مرة، ويتوقع أن تكون جزء من الميزانية الفيدرالية الأسبوع المقبل. هذه الزيادة ستؤثر على حوالي 227 ألف شخص استكمالاً للتغييرات الأخرى في Centrelink.





رغم ذلك، أثار المدافعون عن الرعاية الاجتماعية مخاوف من أن هذه الزيادة متواضعة مقارنة بالزيادة التي يسعون إليها وتصل إلى 100 دولار في الأسبوع، كما أنها تستثني أكثر من 680 ألف شاب من متلقي دفعةJob Seeker وعلاوة الشباب Youth Allowane.





من جهته، رفض وزير الخزانة جيم تشالمرز عدم تأكيد هذه الخطوة لكنه قال إن الميزانية ستشمل تكاليف الإغاثة المعيشية لأكثر الفئات ضعفاً في أستراليا.



Source: AAP / AAP / Jono Searle ووسط انتقادات حول الحد الأقصى للعمر وأن الشباب لن يكونوا من المستفيدين، قال تشالمرز إنه لا يمكن لأي حكومة تلبية كل المطالبات وسط مزيد من الإنفاق. كما أشار أن دفعة Gob Seeker هي أعلى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً نظراً لصعوبة العثور على وظيفة جديدة في هذا العمر.





كما شدد تشالمرز أن النساء فوق سن 55 هن الفئة الأكثر ضعفاً بين العاطلين عن العمل في أستراليا، وهم يريدون فعل شيئ لمساعدتهم على وجه الخصوص.



من جهة أخرى، قال زعيم المعارضة بيتر داتون إن الحكومة بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح وتشجيع الناس على العمل، مشيراً إلى أنه لم يطلع على تفاصيل الاقتراح. لكنه قال إن الشركات الصغيرة تكافح لسد النقص في العمال.





كما أشار أن هناك مطالبات بإعادة "العمل من أجل إعانة البطالة" أو Work for the dole التي تحفز على الانتقال إلى سوق العمل مما يوفر حياة أفضل.



Centrelink office Source: AAP قال الخبير الاقتصادي المستقل كريس ريتشاردسون إنه من غير المتوقع أن تستمر هذه الأوقات الجيدة، مما يعني أن الحكومة ستحتاج إلى أن تكون جادة بشأن إصلاح الميزانية.





عدلت وزارة الخزانة الإيرادات بمقدار 149 مليار دولار في ميزانية تشرين الأول/ أكتوبر ويتوقع ريتشاردسون أن تكون حوالي 96 مليار دولار أخرى في أيار/ مايو.





وقد أشار تشالمرز إنه في حين أن الميزانية ستكون أفضل من المتوقع، فإن الحديث عن وجود فائض سابق لأوانه، إذ لا يزال هناك قراران للانتهاء منه ، والميزانية لا تطبع حتى نهاية الأسبوع.



كما أعلنت الحكومة عن تغييرات في كيفية دفع أرباب العمل لمعاش تقاعد، فاعتباراً من 1 تموز/ يوليو 2026، سيتعين دفعها في نفس وقت دفع الأجور والرواتب.





ستجعل التغييرات متوسط الدخل للشخص البالغ من العمر 25 عاماً أفضل بحوالي 1.5 في المئة في حالة التقاعد لأن المدفوعات المتكررة تتيح المزيد من الوقت لتراكم الفائدة.





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