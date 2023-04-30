"حزمة كبيرة لتكلفة المعيشة": وزيرة المالية تعد بتحسن كبير في الميزانية الفيدرالية

النقاط الرئيسية: قالت السناتور غالاغر إن الحكومة اضطرت إلى إيجاد أكثر من خمسة مليارات دولار في ميزانية مايو لتمويل البرامج والخدمات

الميزانية ستحتوي على استثمارات «مستمرة» لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضغوط تكلفة المعيشة

قالت السناتور غالاغر إن الميزانية ستستمر في دعم النساء

قالت وزيرة المالية كاتي غالاغر إنه سيكون هناك «تحسن كبير» في المحصلة النهائية في الميزانية الفيدرالية، حيث ستجد الحكومة مليارات الدولارات من المدخرات.





وفي حديثها في كانبيرا يوم الأحد، قالت السناتور غالاغر إن المدخرات التي تم توفيرها من خلال تدقيق الإنفاق تبلغ المليارات والرقم النهائي سيكون أقل من 22 مليار دولار.





«لقد قلنا منذ بعض الوقت أننا سنحصل على تحسن كبير في النتيجة النهائية على المدى القريب.»



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وقالت السناتور غالاغر إن الحكومة اضطرت إلى إيجاد أكثر من خمسة مليارات دولار في ميزانية مايو لتمويل البرامج والخدمات.





ووصفت الحكومة السابقة بأنها «غير شريفة ومراوغة» لعدم تمويل البرامج بشكل صحيح.





وقالت: «لقد تم تفخيخ (الميزانية) دون أدنى شك... استغرقنا بعض الوقت للكشف عن ذلك».



«حزمة كبيرة لتكلفة المعيشة»

قالت السناتور غالاغر أيضا إن الميزانية ستحتوي على استثمارات «مستمرة» لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضغوط تكلفة المعيشة، بالإضافة إلى تدابير لمرة واحدة.





وقالت: «ستحتوي هذه الميزانية على حزمة كبيرة لتكاليف المعيشة وستوجه حزمة تكلفة المعيشة إلى الأستراليين الأكثر ضعفًا».





«هذه هي القيمة الأساسية لحزب العمال وفي حكومة العمال، ولكنها تتعلق أيضًا بتلبية الاحتياجات في جميع المجالات.»



وقالت السناتور غالاغر إن الميزانية ستستمر في دعم النساء، لكنها لم تؤكد ما إذا كان سيتم السماح للأمهات والآباء الوحيدين بالبقاء في المنزل لفترة أطول مع أطفالهم قبل الحصول على مدفوعات البطالة.





وردا على سؤال حول مطالب حزب الخضر للحكومة بتجميد الإيجارات وأسعار الفائدة، قالت إن أفضل طريقة لمعالجة أزمة الإسكان هي أن يدعم الحزب صندوق الإسكان الميسور التابع لحزب العمال بقيمة 10 مليارات دولار.





وقالت: «إذا كان الخضر يعتقدون أنه يمكنك التلويح بعصا سحرية أو الضغط بإصبعك وحل بعض هذه القضايا الراسخة... فهم مخطئون، لأن الأمر ببساطة ليس كذلك».





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