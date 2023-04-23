جديد الميزانية العمالية: حزمة دعم مالي للنساء اللواتي يعانين من ارتفاع تكاليف المعيشة

النقاط الرئيسية قالت وزيرة المالية كاتي غالاغر إن الحكومة "جادة" بشأن المساواة الاقتصادية للمرأة وأقرت بأن ارتفاع الإيجارات يؤثر على الكثير من النساء

لجنة مراجعة الإنفاق التي تدرس مقترحات الإنفاق والإيرادات الجديدة قبل كل ميزانية، تبحث رفع الكومنولث دعم الإيجار للنساء

تحصل النساء عموماً على أجور أقل من الرجال ويراكمن قدراً أقل من الأصول على مدار حياتهن

قالت وزيرة المالية كاتي غالاغر إن الحكومة "جادة" بشأن المساواة الاقتصادية للمرأة وأقرت بأن ارتفاع الإيجارات يؤثر على الكثير من النساء، لا سيما اللواتي تجاوزن 55 عاماً.





"ستعمل الميزانية أقصى ما في وسعها لضمان البيئة المالية المسؤولة التي نحن فيها والتصدي للحرمان وعدم المساواة حيثما أمكننا ذلك".





وقالت إن لجنة مراجعة الإنفاق التي تدرس مقترحات الإنفاق والإيرادات الجديدة قبل كل ميزانية، تبحث رفع الكومنولث





دعم الإيجار ضمن ستة اقتراحات من فريق عمل معني بالمساواة الاقتصادية للمرأة.





كما أوصي فريق العمل بزيادة مدفوعات الإيجار لتوفير معونة فورية للنساء اللواتي يعانين من ضغوط السكن، وإعادة تقديم مدفوعات الأبوة للأهل العزاب الذين لديهم أطفال فوق سن الثامنة.



في الوقت الحالي، ينتهي الدفع عندما يصل الأطفال إلى هذا العمر، مما يعني أن الوالدين العزاب يحصلون بعد ذلك على مبلغ أقل بحوالي 100 دولار في الأسبوع.





وقالت الوزيرة إن الحكومة تدرس أيضاً هذه التوصية ولكن في سياق قيود الميزانية الصارمة.





وتحصل النساء عموماً على أجور أقل من الرجال ويراكمن قدراً أقل من الأصول على مدار حياتهن.





قالت غالاغر: "هذا هو واقع عام 2023 للمرأة الأسترالية، وهذا هو العمل الذي بدأناه في الميزانية".





"إنه العمل الذي نقوم به في هذه الميزانية، وسنواصل التركيز عليه وتوفير بعض الأمان للنساء في مجال الإسكان".



"وقالت الوزيرة إن الحكومة التزمت بالفعل بتعزيز المعروض من الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة من خلال صندوق الإسكان المستقبلي واتفاقية الإسكان.





وأعلن وزير الخدمات الاجتماعية اليوم الأحد عن زيادة التمويل لمقدمي الرعاية الشباب حتى يتمكنوا من مواصلة مسيرة تعليمهم أثناء رعاية أحبائهم.





ويهدف مبلغ بقيمة 10 ملايين دولار ضمن برنامج المنح المالية لمقدمي الرعاية الشباب إلى تخفيف العبء على مقدمي الرعاية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و25 عاماً ممن يحاولون الدراسة.



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Tوقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشورث إن الطلب على المنحة يفوق الطلب باستمرار.





أضافت: "إن زيادة التمويل هذه ستزيد من عدد المنح المتاحة بنحو 60 في المائة".





وأكدت غالاغر أن التحسينات في ضريبة إيجار الموارد البترولية لا تزال محل نقاش، مما قد يؤدي إلى تحصيل الكومنولث المزيد من الإيرادات من شركات النفط والغاز.





وتبحث الحكومة في نتائج مراجعة الضريبة ولا يزال يتعين عليها تكوين رأي حول هذه القضية.





وقالت وزيرة المالية: "إن القطاع قد تجاوز ما قد تكون عليه هذه التغييرات المتواضعة لأنه شارك في تلك المشاورات، لكننا لم نتوصل إلى نتيجة نهائية بعد".





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