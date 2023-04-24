هذا ما يشعر به الأستراليون حيال التحول إلى الطاقة الكهربائية في المنزل وعلى الطريق

النقاط الرئيسية: يدعم معظم الأستراليين التحول إلى الكهرباء بشكل كامل في المنزل وكذلك للمركبات والأجهزة

كشف البحث عن انخفاض شعبية السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل

الفوائد البيئية وانخفاض تكاليف التشغيل والتكلفة المتزايدة للبنزين والديزل من أهم المحفزات بين أولئك الذين اشتروا بالفعل أو يفكرون في شراء سيارة كهربائية

يرغب معظم الأستراليين في التحول من الغاز لدعم خيارات الطاقة النظيفة والأرخص لمنازلهم وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط المناخ.





يدعم معظم الأستراليين التحول إلى الكهرباء بشكل كامل في المنزل وكذلك للمركبات والأجهزة، وفقًا لبحث جديد من مركز أبحاث السياسة العامة.





ويشعر حوالي 55 في المائة بالإيجابية تجاه تزويد منازلهم بالطافة الكهربائية شكل كامل وذلك لأسباب بيئية (59 في المائة) باعتبارها الدافع الأكبر، تليها إمكانية دفع فواتير كهرباء أرخص (18 في المائة).



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عندما يتعلق الأمر بالسيارات، كشف البحث عن انخفاض شعبية السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل - والتي تم التصويت عليها باعتبارها الخيار الأقل تفضيلاً بعد بدائل السيارات الهجينة والكهربائية.





وشعر الأستراليون بأكبر قدر من الإيجابية تجاه المركبات الهجينة (58 في المائة)، تليها السيارات الكهربائية (52 في المائة) ثم السيارات ذات محركات الاحتراق (44 في المائة).





من بين أولئك الذين يتوقعون شراء سيارة جديدة في غضون السنوات العشر المقبلة، يتوقع واحد من كل أربعة شراء سيارة كهربائية بينما يقول اثنان من كل خمسة أن السيارة الهجينة متاحة.



البيئة وتكلفة المعيشة

كانت الفوائد البيئية وانخفاض تكاليف التشغيل والتكلفة المتزايدة للبنزين والديزل من أهم المحفزات بين أولئك الذين اشتروا بالفعل أو يفكرون في شراء سيارة كهربائية.





أظهر الأستراليون أيضًا تفضيلًا واضحًا للأجهزة الكهربائية، حيث اختاروا بأغلبية ساحقة التدفئة الكهربائية والماء الساخن والأفران الكهربائية على نظيراتها الغازية.





قال نوح شولتز-بيارد مدير معهد أستراليا: «يُظهر بحثنا أن التخلص من الغاز ليس فقط أرخص وأنظف - إنه أيضًا شائع جدًا لدى العائلات التي تعاني من أزمة تكلفة المعيشة».





وأضاف: «يدرك الأستراليون أن الكهرباء لا تؤدي فقط إلى مناخ أكثر أمانًا للجيل القادم، ولكنها يمكن أن تساعدهم أيضًا على تغطية نفقاتهم على المدى القريب».



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قال السيد شولتز- بيارد إن أكبر عائق أمام إجراء التبديل هو التكلفة الأولية للانتقال وحث الحكومة على تقديم الدعم للأسر التي تختار استخدام الكهرباء.





وقال: «ستلعب المنازل والسيارات والأجهزة الكهربائية المدعومة بالطاقة النظيفة وتخزين البطاريات دورًا رئيسيًا في مواجهة مخاوفنا الاقتصادية والبيئية».





يقول الخبراء إن النتائج ستضيف مزيدًا من الزخم للسياسات التي تعزز التوسع في استخدام الكهرباء مع الفوائد المشتركة بين ميزانيات الأسرة والمناخ.





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