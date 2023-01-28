إليك كيفية توفير مئات الدولارات عن طريق الغاء الاشتراكات غير المستخدمة

النقاط الرئيسية: تصدرت اشتراكات الترفيه قائمة الخدمات غير المستخدمة التي يدفعها الأستراليون

يقدر الباحثون أن المدخرات من إلغاء الاشتراكات المنسية من الممكن أن تصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً

قال من شملهم الاستطلاع إن الأمر استغرق تسعة أشهر في المتوسط لإلغاء الاشتراكات غير المستخدمة

كشفت الأبحاث التي أجرتها ING Australia أن الاشتراكات المنسية وغير المستخدمة من المحتمل أن تكلف الأستراليين أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً.





ومن منا لا يريد مائة دولار إضافية في جيبه كل شهر، أليس كذلك؟ ومع ذلك، فإن الأستراليين يتخلصون في المتوسط من هذا القدر على الأقل من خلال الدفع مقابل الاشتراكات التي نسوها أو لم يعودوا يستخدمونها.





فكر في خدمات البث الإضافية وحسابات paywall القديمة وبرامج الصحة الرقمية والنظام الغذائي والتمارين الرياضية.





ويكشف بحث جديد بتكليف من ING Australia أن المستهلكين الأذكياء يمكنهم توفير ما متوسطه 1،261 دولارًا سنويًا عن طريق تقليص الاشتراكات والمصروفات المنتظمة الأخرى التي لم تعد مفيدة لهم.



ويبدو أن قلة منهم ينون على فعل شيء حيال ذلك، وكشف البحث لنحو ألف شخص من البالغين أن أكثر من نصفهم (55 في المئة) يخططون لربيع مالي نظيف هذا العام.





ومن بين المصاريف غير الأساسية التي يحرص الناس على كبحها، تتصدر القائمة الاشتراكات الترفيهية 45 %، وعضويات الصالات الرياضية 15% وتطبيقات اللياقة البدنية 12%.





ويقدر الباحثون أن المدخرات قد تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار.





وقال مات بوين رئيس الخدمات المصرفية اليومية في آي إن جي: "من الإيجابي أن نرى العديد من الأستراليين المتمرسين مالياً يتطلعون إلى ترتيب حساباتهم المصرفية".



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"تظهر هذه النتائج أن تغييرات صغيرة مثل إلغاء الاشتراك غير المستخدم أو مراقبة النفقات غير الضرورية يمكن أن تحقق مدخرات كبيرة يحتاجها الأستراليون بشدة".





وقال بوين إن إنشاء رسائل تذكير عبر الهواتف أو إعداد إشعارات الحساب المصرفي "مكاسب سريعة للحفاظ على الإنفاق وتوفير كل تلك الدولارات المهمة للعام المقبل".



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وحيث اتخذوا خطوات سابقة لتقليص الفائض، استغرق الأمر تسعة أشهر في المتوسط لوقف المدفوعات، مع تكلفة التأخير أكثر من 960 دولاراً.





في أماكن أخرى ، يحاول جزء كبير من الأستراليين الحفاظ على مصاريفهم المجدولة من خلال تلقي إشعارات عبر البريد الإلكتروني 47 %، أو تعيين تذكيرات على هواتفهم 27% أو تدوينها في مذكرات 21%.





ويعتمد حوالي واحد من كل عشرة على العائلة والأصدقاء لتذكيرهم.





وعندما يتعلق الأمر بإدارة الأموال، يستخدم 54 في المئة من الأستراليين الحسابات اليومية لدفع المصاريف بينما يفضل 43 في المئة حساب التوفير.





وعلى الرغم من الأوقات الصعبة، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن الأستراليين يواصلون الإنفاق.





ما يقرب من ستة أشخاص من كل 10 ممن لديهم مدفوعات صادرة بالفعل ما زالوا يشتركون في اشتراكات جديدة وتخلصوا من متوسط 48 دولاراً إضافياً شهرياً في عام 2022.





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