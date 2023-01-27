أس بي أس عربي24 في حلة جديدة: برنامج صباحي في عطلة نهاية الأسبوع ومساحة أكبر للأغاني الحديثة والكلاسيكية

تطل أس بي أس عربي24 على مستمعيها في حلة جديدة مع إطلاق مجموعة برامج متميزة للعام 2023 ابتداءً من الإثنين 30 كانون الثاني/يناير.

SBS Arabic24

أس بي أس عربي بحلة جديدة Source: SBS / SBS Arabic24

النقاط الرئيسية
  • الباقة الجديدة تشمل برنامجاً صباحياً يحمل اسم "ويك أند بالعربي" ويبث في عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد
  • تتزامن هذه التغييرات في جدول البرامج مع توقف إذاعة بي بي سي عربي عن البث المباشر
  • يقدم برنامج "بوب عربي" أفضل الأغاني العربية خلال الأسبوع وكذلك في عطلة نهاية الأسبوع
الباقة الجديدة تشمل برنامجاً صباحياً يحمل اسم "ويك أند بالعربي" ويبث في عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد من الساعة 6-8 صباحاً، فضلاً عن مساحة أكبر للأغاني العربية التي تعزز تواصل جمهورنا مع الوطن الأم عبر توسيع نطاق برنامج بيت المزيكا الموسيقي الشهير ليصبح من 9 صباحاً إلى 3 مساءً خلال أيام الأسبوع، منها فقرة بث مباشر من 12-1 ظهراً.

تتكامل الإضافات الجديدة مع البرنامج الصباحي الرائد Good Morning Australia وبرنامج أستراليا اليوم الذي يبث على أثير أس بي أس عربي24 في فترة بعد الظهر.
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تتزامن هذه التغييرات في جدول البرامج مع توقف إذاعة بي بي سي عربي عن البث المباشر لتركز في المقابل على المحتوى الصوتي الرقمي، مع العلم أن إذاعة بي بي سي عربي كانت شريك المحتوى لأس بي أس عربي24 منذ عام 2016.

من جديدنا أيضاً برنامج "بوب عربي" الذي يقدم لكم أفضل الأغاني العربية خلال الأسبوع وكذلك في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب نشرات الأخبار المباشرة خلال أيام الأسبوع كل ساعة ابتداءً من 6 صباحاً وحتى 6 مساءً.

تفتخر أس بي أس عربي24 بكونها جزءاً مهماً من خدمات أس بي أس المتعددة اللغات والمتوفرة بأكثر من 60 لغة عبر منصات متعددة.

يمكنكم الاستماع إلى أس بي أس عربي24 باللغة العربية عبر الراديو الرقمي وراديو FM والإنترنت والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي.
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نشر في: 27/01/2023 1:45pm
المصدر: SBS

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