أستراليا تجلي رعاياها من إسرائيل وتظاهرات مرتقبة في أنحاء البلاد تأييداً للفلسطينيين

النقاط الرئيسية: تشير التقديرات إلى وجود نحو 10 آلاف مقيم وسائح أسترالي في إسرائيل.

قالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إنه من المرجح أن يكون هناك طلب كبير على الرحلات الجوية.

ستبدأ الرحلات المجانية اليوم الجمعة من مطار بن غوريون إلى لندن.

ستبدأ اليوم رحلتان لشركة كوانتاس في إجلاء الأستراليين من إسرائيل، ومن المتوقع أن يتم تسيير رحلة أخرى الأسبوع المقبل.





ويُعتقد أن ما يقدر بنحو 10 آلاف مقيم وسائح أسترالي كانوا موجودين في إسرائيل عندما شنت حركة حماس هجومها المفاجئ على إسرائيل فجر ليلة السبت.





يأتي ذلك فيما لا تزال السلطات الأسترالية تحاول الاطمئنان على سلامة المواطنين وإعادة الأستراليين الذين يريدون المغادرة.





وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن وزارتها تعمل على دراسة تفاصيل الإجراءات الإضافية.





وتابعت وونغ "نسعى لترتيب رحلة أخرى من المرجح أن تكون أوائل الأسبوع المقبل، فمن المتوقع أن يكون هناك طلب كبير على الرحلات الجوية"



الجدير بالذكر أن شركات الطيران الكبرى قامت بتعليق أو إلغاء رحلاتها من وإلى تل أبيب.





ومن المرجح أن تكون الطائرات من طراز بوينج 787 التي يمكنها استيعاب حوالي 250 شخصاً.





بالتزامن مع العمل على إعادة الأستراليين من إسرائيل، من المقرر أن تنطلق سلسلة من المسيرات المؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء أستراليا في ظل تصاعد التوترات في المنطقة منذ حوالي الأسبوع.





وسيتم تنظيم هذه الاحتجاجات في كانبرا وبيرث وبريسبان اليوم الجمعة، في حين يواصل المنظمون العمل على تنظيم مسيرات في كل من ملبورن وسيدني وأديلايد خلال عطلة نهاية الاسبوع.



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وشهدت مسيرة في سيدني ليلة الإثنين هتافات معادية لليهود من قبل بعض الحاضرين، مما أثار تنديداً واسعاً من جانب سياسيّ الولايات والحكومة الفيدرالية والمنظمات اليهودية.



