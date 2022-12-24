إليك المحلات والأعمال المفتوحة في أنحاء أستراليا في يوم عيد الميلاد

لن تجدوا الكثير من المتاجر والمطاعم والأماكن الأخرى المفتوحة لاستقبال الزبائن في 25 كانون الأول/ديسمبر، ولكن هناك استثناءات قليلة.

People explore Chinatown in Sydney

One of the best options for a feed on Christmas is Chinatown in Sydney, Melbourne, Perth and Adelaide. Source: Getty / Anadolu Agency

سواء كنت تبحث عن شيء تفعله في يوم عيد الميلاد أو في حالة الطوارئ للحصول على الحليب أو الدواء، فلا يوجد شيء أسوأ من التعثر في الخيارات.

وبينما تغلق المتاجر الكبرى أبوابها، تفتح بعض المتاجر والمطاعم وأماكن الجذب أبوابها في يوم عيد الميلاد.

وهذا دليلك لما هو مفتوح.

عوامل الجذب

بعض حدائق الحيوان في جميع أنحاء البلاد مفتوحة، بما في ذلك حديقة حيوان تارونجا في سيدني ودوبو، وحديقة حيوان ملبورن، وحديقة حيوان بيرث، وحديقة حيوانات أديلايد.
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Sea Life Sydney و Melbourne Aquarium مفتوحان أيضاً. وبالطبع الشواطئ حول أستراليا.

الصيدليات

قد تكون بعض الصيدليات مفتوحة اعتماداً على موقعك، لذلك من الأفضل الاتصال بالصيدليات المحلية للتحقق.

دور السينما

تعد دور السينما تقليدياً واحدة من الأماكن المفضلة للتوجه إليها إذا كنت تبحث عن الترفيه في يوم عيد الميلاد.

حدد مواقع دور السينمات مفتوحة، فستجد Hoyts وVillage ودور سينما مستقلة أخرى.

مطاعم

يعد الحي الصيني في سيدني وملبورن وبيرث وأديلايد أحد أفضل الخيارات لتناول الطعام في عيد الميلاد.

غالباً ما يعجون بالحركة وخيارات تناول الطعام في يوم عيد الميلاد.
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نشر في: 24/12/2022 12:22pm
By Rayan Barhoum
المصدر: SBS
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