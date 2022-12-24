إليك المحلات والأعمال المفتوحة في أنحاء أستراليا في يوم عيد الميلاد

سواء كنت تبحث عن شيء تفعله في يوم عيد الميلاد أو في حالة الطوارئ للحصول على الحليب أو الدواء، فلا يوجد شيء أسوأ من التعثر في الخيارات.





وبينما تغلق المتاجر الكبرى أبوابها، تفتح بعض المتاجر والمطاعم وأماكن الجذب أبوابها في يوم عيد الميلاد.





وهذا دليلك لما هو مفتوح.



عوامل الجذب

بعض حدائق الحيوان في جميع أنحاء البلاد مفتوحة، بما في ذلك حديقة حيوان تارونجا في سيدني ودوبو، وحديقة حيوان ملبورن، وحديقة حيوان بيرث، وحديقة حيوانات أديلايد.



Sea Life Sydney و Melbourne Aquarium مفتوحان أيضاً. وبالطبع الشواطئ حول أستراليا.



الصيدليات

قد تكون بعض الصيدليات مفتوحة اعتماداً على موقعك، لذلك من الأفضل الاتصال بالصيدليات المحلية للتحقق.



دور السينما

تعد دور السينما تقليدياً واحدة من الأماكن المفضلة للتوجه إليها إذا كنت تبحث عن الترفيه في يوم عيد الميلاد.





حدد مواقع دور السينمات مفتوحة، فستجد Hoyts وVillage ودور سينما مستقلة أخرى.



مطاعم

يعد الحي الصيني في سيدني وملبورن وبيرث وأديلايد أحد أفضل الخيارات لتناول الطعام في عيد الميلاد.





غالباً ما يعجون بالحركة وخيارات تناول الطعام في يوم عيد الميلاد.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



