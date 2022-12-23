كيف وجّه مستمعو أس بي أس عربي24 معايداتهم عبر الأثير؟

النقاط الرئيسية ينتظر العالم هذه السنة عيد الميلاد المجيد بشوق كبير للاحتفال مجدداً مع العائلة

تلقت إذاعة أس بي أس عربي24 معايدات الجالية العربية عبر برنامج Good Morning Australia

شاركتنا سيدات المنازل فرح التحضير للعيد وحماسهن للقاء العائلة يوم العيد

ينتظر العالم هذه السنة عيد الميلاد المجيد بشوق كبير، فبعد عامين من جائحة كورونا، وأشد القيود التي فرضت خلال هذه الفترة، يستعد الناس للاحتفال هذا العام بالأعياد المجيدة مع العائلة كما جرت العادة في الأعوام السابقة.





"يا إله الخير إقبل منا صلاتنا واجعل منها للخطأة غفراناً، لمنكسري القلوب رجاءً، للحزانى عزاءً، للمرضى شفاءً، للموتى راحةً، للأسرى خلاصاً وللمسافرين رفيقاً"، هكذا تم افتتاح برنامج Good Morning Australia عشية عيد الميلاد المجيد.





وكانت الحلقة ميلادية بامتياز، فتشاركنا مع الجالية العربية فرحهم وحزنهم في هذا الزمن المجيد.



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وقدّم كل متصل المعايدة بطريقته الخاصة، فمنهم من ذكر آية من الإنجيل مثل عمر الذي قال:



من آمن بي وإن مات فسيحيا...

ودعا عمر إلى عيش السلام الداخلي وإظهار الإبتسامة لبعضنا البعض وخص بالذكر وطنه فلسطين وتمنى أن يعم السلام وتنتهي الأحزان.





أما البعض الآخر فحمل غصة في قلبه بسبب فقدان شخص عزيز عليه، فشيرين لن تحتفل هذه السنة بالعيد، ولكنها استذكرت كيف كانت تشارك صديقاتها هذه المناسبة السعيدة بالفرح والابتهاج.



أتمنى أن تكون سنة خير وبركة خالية من الأحزان!

معايدة جون كانت توصية بأن لا ينسى أحد صاحب العيد خلال الاحتفالات والتجمّعات العائلية، داعياً لمشاركة الصلاة كذلك:



أتمنى لأسرة أس بي أس النجاح الدائم !

أما جون فقدّم المعايدة للفقراء والمنسيّين، وكذلك للمرضى المتألمين ولكل حزين في هذا العالم.





بعض المستمعين اتصلوا بنا ليغمرونا بالحب والامتنان مثل نعيم الذي قال:



شكر كبير لإذاعة ال أس بي أس وهذه البرامج الجميلة التي تقدّمها، فنحن نستمتع بمتابعتكم...ولا تفسحون لنا المجال لمتابعة إذاعة أخرى!

ولا تكتمل المعايدات بدون مشاركة سيدات المنزل اللواتي يشاركننا فرح العيد من المطبخ وهن يحضرن المأكولات اللذيذة استعداداً لاستقبال كل أفراد العائلة في يوم العيد، مثل سهاد وإقبال.





وذكرت سعاد وهي من أصول مصرية، كيف يتشارك المسيحي والمسلم في مصر الاحتفال بهذا العيد المجيد مما يدل على كرم روحي ينبع من الداخل.





وفي الختام قمنا بمعايدة مديرة البرنامج العربي السيدة سيلفا مزهر وقدمنا لها الشكر على كل الدعم والإصغاء التي قدمته لنا طيلة هذه السنة.





للاستماع إلى الحلقة كاملة، اضغط على الملّف الصوتيّ أعلاه.



هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.