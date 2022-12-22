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من الشلل الى الحركة: هل أتت إصلاحات دائرة الهجرة في استراليا للعام 2022 بحجم تراكم مليون طلب؟

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Department of Immigration

Has the Department of Immigration succeeded in dealing with Australia's crippling visa backlog in 2022? Credit: dimia

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نشر في: 22/12/2022 11:09am
By Petra Taok
تقديم: Christelle Bassil, Petra Taok
المصدر: SBS

لم يكن واقع الهجرة بأفضل حال في عام 2022، فالطلبات المتراكمة لسنين، والتي لامست المليون، أفرزت حالة شلل مما تطلب عقد قمة للنظر الى الاصلاحات الفورية والجذرية. هل كانت النتائج ملموسة في ضوء بداية عمالية ايجابية اختارت ان ترسم مسارًا اصلاحيًا واضحًا ومستدامًا في دائرة الهجرة وسط دعوات لتغيير شامل في نظام الهجرة الأسترالي؟

نشر في: 22/12/2022 11:09am
By Petra Taok
تقديم: Christelle Bassil, Petra Taok
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • لامست التأشيرات المتراكمة المليون طلب مما جعل هذا الملف من أولويات الحكومة العمالية التي عقدت قمة لمعالجة هذا الجمود
  • قدمت دائرة الهجرة في استراليا للعام 2022 إصلاحات بدءًا من التسهيلات التي قدمت للعمال المهرة سيما في مجالات حيوية كقطاع الضيافة، التمريض والصحة
  • سرعت معالجة الطلبات المتراكمة وبشكل خاص طلبات التأشيرة للمعلمين والممرضات وعمدت الى تحديثات للتعويض على من كان في استراليا خلال فترة الجائحة على تأشيرة عمل
حملت سنة 2022 تحديات جذرية في العالم، ورغم عودة حركة الملاحة الجوية الى نشاطها، لم تنجح استراليا في معالجة التأشيرات المتراكمة بحركة موازية بحجم الحاجة الملحة.

في الربع الأخير من السنة، أقرت الميزانية الأولى للحكومة العمالية التي فتحت المجال لمزيد من تأشيرات الوالدين والتأشيرات الماهرة من خلال توفير 576 مليون دولار إضافية على مدى أربع سنوات لوزارة الشؤون الداخلية في الميزانية الفيدرالية لعام 2022 وأقرت توفير المزيد من التأشيرات الماهرة، كما أعادت بعض تمويل برنامج الهجرة بعد أن قطعته حكومة موريسون السابقة.

قدمت وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح برنامج “Good Morning Australia”، قراءة تقييمية لأداء الحكومة العمالية مع ملف التأشيرات المتراكمة مسلطة الضوء على أبرز ما حققته دائرة الهجرة في استراليا للعام 2022 من إصلاحات بدءًا من التسهيلات التي قدمت للعمال المهرة سيما في مجالات حيوية كقطاع الضيافة، التمريض والصحة وصولًا الى تسريع معالجة الطلبات المتراكمة وبشكل خاص طلبات التأشيرة للمعلمين والممرضات الراغبين في القدوم إلى أستراليا.

تقول عبد المسيح:
لامست الطلبات المتراكمة المليون طلب مما جعل هذا الملف من أولويات الحكومة العمالية التي عقدت قمة لمعالجة هذا التراكم
الحكومة الفيدرالية التي اختتمت السنة بقرار إلغاء محكمة الاستئناف الإدارية فاتحة الطريق امام الهيئة القانونية الجديدة للنظر بقضايا عديدة تشمل طلبات الهجرة واللجوء المتراكمة، رفعت اعداد التأشيرات الماهرة تلبية لاحتياجات سوق العمل قائلة:

" قدمت الحكومة العمالية مخصصات أكبر للاستفادة من عدد أكبر من موظفي دائرة الهجرة للبت بالطلبات المتراكمة"،

واردفت قائلة:

كان توجه الحكومة العمالية لصالح تفعيل تأشيرات عمل دائمة أكثر من الموقتة

نوهت عبد المسيح بإجراء استحداث تأشيرات العمل لتتماشى مع المتطلبات الفي فرضها الوباء وكمبادرة تعويضية لمن استمر بالإقامة او العمل في استراليا في فترة صعبة ومتطلبة.


ما التغييرات الأبرز التي طرأت على الرسوم وشروط التأشيرات؟ وكيف كان اداء الحكومة ودائرة الهجرة في التأشيرات الإنسانية كاللجوء والحماية؟

كل التفاصيل في هذهالمقابلة مع وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيحفي الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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