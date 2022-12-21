"الخطوة الأولى هي الأصعب": سام محفوظ شاب لبناني يقدّم الكريب بطريقة مبتكرة

النقاط الرئيسية وصل سام محفوظ إلى أستراليا منذ ثلاث سنوات، وقرّر أن ينطلق بمشروعه الخاص

إبتكر سام السّوشي كريب التي يتم تناولها بالChopsticks، بأشكال جميلة وألوان متعدّدة تلفت النظر، وبنكهات مختلفة تلبّي جميع الرّغبات.

كانت أمّه الدّاعم الأوّل له ليؤمن بحلمه وتحويله إلى واقع، فهي تساعده في العمل، تحضّر الكريب بالإضافة إالى قوالب الحلوى

سام محفوظ، شاب لبناني طموح، وصل إلى أستراليا منذ ثلاث سنوات، وقرّر أن ينطلق بمشروعه الخاص، ومن هنا ولدت فكرة السّوشي كريب التي جمع فيها بين المطبخ الفرنسي والمطبخ الآسيوي بفكرة مبتكرة وخلّاقة.





استهل سام حديثه عبر برنامج "Good Morning Australia" بالإضاءة على صعوبة الإنسلاخ عن الوطن الأم للبدء من الصفر في بلد غريب له ثقافته الخاصة وعاداته الخاصة:



كان من الصعب ترك لبنان حيث ولدت وترعرعت وتلقّيت العلم!

واجه سام في البداية، صعوبة في إيجاد عمل في أستراليا، ومن ثمّ أتت جائحة كورونا التي زادت الأمور تعقيداً.



ولكن الأمل كان دائماً موجوداً بالرّغم من كلّ الصعوبات، فخلال عشاء له في منطقة Chippendale في سيدني، لفت نظر سام مطعماً صغيراً معروضاً للإيجار في شارع يخلو من أي محل لبيع الحلويات، وولدت عنده فكرة تأسيس عمله الخاص.





قرّر سام تقديم فكرة جديدة لتحضير الكريب، يجذب بها المجتمع الآسيوي المنتشر في هذه المنطقة. فبدأت مرحلة العمل والتحضير، التي استغرقت حوالي الثلاثة أشهر.





ووصل سام إلى إبتكار السّوشي كريب التي يتم تناولها بالChopsticks، بأشكال جميلة وألوان متعدّدة تلفت النظر، وبنكهات مختلفة تلبّي جميع الرّغبات.



Source: Supplied / Sam Mahfouz وقال سام أن أمّه كانت الدّاعم الأوّل له ليؤمن بحلمه وتحويله إلى واقع، فهي تساعده في العمل، تحضّر الكريب بالإضافة إالى قوالب الحلوى، بالإضافة إلى شريكته التي تساعده أيضاً في المشروع:



أصبح الجميع يطالب بقوالب الحلوى من تحضير إم سامي!

ومن التّحديات التي مرّ بها في عمله الخاص، ذكر سام جائحة كوفيد وخوف الناس من التّجمعات، بالإضافة إلى غلاء الإيجارات.





وختم سام بنصيحة لكل شخص يرغب بتأسيس عمل خاص قائلاً:



الخطوة الأولى هي الأصعب... لا شيء يبدأ بسهولة...ولا بدّ من المخاطرة في البداية!





للاستماع إلى اللقاء كاملاً مع سام مخلوف، اضغط على الملّف الصوتيّ أعلاه.



هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.