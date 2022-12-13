أزمة اقتصادية مضاعفة على المهاجرين: "يوفرون في موائدهم لارسال الدعم للوطن الأم فيما يحتاجون هم للمساعدة"

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يُظهر البحث أن ثلث المهاجرين في أستراليا الذين يرسلون الأموال إلى العائلة والأصدقاء دوليًا يقولون إنهم يتعرضون الآن لضغوط لإرسال المزيد.





تهدف الدراسة التي تم إجراؤها في عدد من البلدان بتكليف من WorldRemit ، وهي شركة مدفوعات رقمية رائدة ، إلى تحديد آثار ارتفاع تكلفة المعيشة على المهاجرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. ارتبطت الشركة بـ 1000 مهاجر في كل بلد ، 20٪ منهم من الجيل الأول من المهاجرين ، الذين ولدوا إما في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أستراليا.





مع ارتفاع معدلات التضخم السنوية إلى 6.1٪ في الربع الثاني من عام 2022، يجد المهاجرون في أستراليا طرقًا لتوفير المال حتى يتمكنوا من إعالة أسرهم في الخارج، ووفقًا للبحث ، فإن الضغط لإرسال المزيد من الأموال يدفعه الأقارب في الخارج الذين يعانون أيضًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.





قدمت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري قراءة اقتصادية حول الأعباء الاقتصادية التي تتضاعف وتحديدًا بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون الدعم المادي لذويهم في الوطن الأم. استهلت مداخلتها عبر برنامج Good morning Australia بتسليط الضوء حول تداعيات زيادة كلفة المعيشة في استراليا، مما يجعل شخصًا بين كل خمسة اشخاص امام خيار دفع الفواتير ووضع الطعام على المائدة، في حين ان البحث اظهر أن 15٪ اضطروا إلى تأجيل العلاج الطبي وامتناع 30٪ من حضور المناسبات الاجتماعية لتوفير المال.





تقول الحنبوري:



العائلات في استراليا مرتبطة عاطفيًا بأسرهم في الوطن الام ولكنهم امام تحديات اقتصادية جمة ما يضطرهم الي التوفير من المائدة الاساسية لتقديم الدعم





وتابعت موضحة:





لن يتمكن المغتربون في استراليا من الاستمرار وقد يحتاجون هم للمساعدة في المستقبل القريب

نظرًا لأن العالم يتكيف مع زيادة تكلفة المعيشة ، يوافق أكثر من نصف المستطلعين على أنهم يرسلون الآن أموالًا إلى الخارج لعدد أقل من الناس نتيجة لارتفاع تكلفة المعيشة ، حيث يرسل 52٪ الآن فقط إلى أفراد الأسرة المقربين بحسب تحليل حديث لمركز بيو للأبحاث. ومع ذلك ، فإن كمية الأموال التي أرسلها المستجيبون إلى الخارج قد حافظت عليها أو زادت منذ أن بدأوا يشعرون بتأثير التضخم.







وفي هذا الاطار نصحت الحنبوري قائلة:





على المهاجرين وذويهم وضع خطة مالية واضحة ومصارحة ذويهم بالضغط الاقتصادي الخانق





هذا ويصنف أكثر من 244 مليون شخص في جميع أنحاء العالم على أنهم مهاجرون ، مع تصنيف أكثر من نصف السكان في أستراليا كمهاجرين من الجيل الأول أو الثاني 2. مع عدم ظهور أي بوادر للتباطؤ في معدلات التضخم العالمية ، فإن الإعداد والتخطيط الماليين ضروريان لضمان استمرار المهاجرين وأسرهم في تغطية نفقاتهم.





كيف يواجه مشروع قانون إغاثة الطاقة منافسة في البرلمان ولماذا تكسب المرأة الأسترالية 26 ألف دولار أقل من الرجل بسبب توقف التقدم في فجوة الأجور بين الجنسين؟







لمعرفة المزيد عمّا جرى بحثه، يمكنكم الاستماع الى كامل المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه.









هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبلوأندرويد.

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