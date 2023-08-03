أسعار المنازل في أستراليا ستواصل الارتفاع لهذا السبب!

النقاط الرئيسية من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في أستراليا بنسبة تصل إلى 5 في المائة في عام 2023.

ارتفعت أسعار المنازل الأسترالية بالفعل بنسبة 2 في المائة منذ بداية العام.

توقع بعض الخبراء أن تكون سياسة رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي قد اقتربت من الذروة.

من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في جميع أنحاء أستراليا بنسبة تصل إلى 5 في المائة خلال عام 2023، بعدما ارتفعت بالفعل بأكثر من 2 في المائة منذ بداية العام.





ومن المتوقع أن تشهد بيرث أعلى نسبة نمو بين 4 و7 في المائة، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة REA.





كما يُتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في سيدني وأديلايد بنسبة تتراوح بين 3 و6 في المائة، في حين تتجه بريزبان لتحقيق نمو يتراوح بين 1 و4 في المائة.



في ملبورن، من المتوقع أن ترتفع الأسعار بمعدل أبطأ يصل إلى 2 في المائة، على الرغم من أنها قد تسجل انخفاضاً طفيفاً بحلول نهاية العام.





وتستند هذه الأرقام إلى تكهنات بأن سياسة مصرف الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة تقترب من نهايتها.



وكان مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي قد قرر الثلاثاء الفائت تجميد سعر الفائدة عند 4.10 في المائة للشهر الثاني على التوالي وسط مؤشرات على تراجع التضخم، رغم إعلان المحافظ فيليب لوي بأنه "لا يزال مرتفعاً للغاية".





وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي عن ربع حزيران/يونيو أن التضخم انخفض من 7 في المائة إلى 6 في المائة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي والبالغ 2-3 في المائة.



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وقال معد التقرير كاميرون كوشير، إن محدودية العقارات المعروضة للبيع لا تزال عاملاً رئيسياً يساهم في زيادة الأسعار.





أضاف، "شهدنا زيادات في الأسعار رغم ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع قدرات الاقتراض ونتوقع استمرار الارتفاع المعتدل في الأسعار خلال الأشهر المقبلة".



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وقال كوشير إن التوقعات لعام 2024 لا تزال أقل وضوحاً، مع انتهاء صلاحية مجموعة كبيرة من القروض العقارية بسعر فائدة ثابت يبلغ حوالي 2 في المائة مما يعني أنها سترتفع فجأة إلى حوالي 6 في المائة.





وقال: "تغيرات أسعار الفائدة تتأخر، وبالتالي فإن التأثير المحتمل لسداد المدفوعات المرتفعة على هؤلاء المقترضين لن يظهر حتى عام 2024".





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