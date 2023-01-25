العواصف الرعدية تضرب فيكتوريا وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل

النقاط الرئيسية انقطاع التيار الكهربائي على ألفي منزل في فيكتوريا بعد العواصف الرعدية المدمرة

خدمة الطوارئ الحكومية تستجيب لـ 116 طلب إغاثة في حوالي 12 ساعة

عواصف رعدية تضرب أجزاء من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وسط توقعات بحدوث فيضانات سريعة

ضربت عواصف رعدية شديدة وأمطار غزيرة منطقة Geelong بفيكتوريا بعد ظهر الأمس، مما أدى إلى حدوث فيضانات مفاجئة.





استجابت خدمة الطوارئ الحكومية لـ 116 طلبًا للمساعدة في المنطقة، بينما لا يزال هناك أكثر من 1170 عقارًا بدون كهرباء صباح اليوم.





وشهد نحو 734 عقارًا آخر في أماكن متفرقة بالولاية انقطاعًا للكهرباء يوم الأربعاء بعد العاصفة المدمرة.



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هذا وقد أعلن مكتب الأرصاد الجوية أنه لا توجد تحذيرات أخرى خاصة بالطقس في فيكتوريا.





من ناحية أخرى، يتعافى سكان أجزاء من نيو ساوث ويلز وجنوب شرق كوينزلاند بعد عواصف شديدة ضربت الولايتين ليلة الثلاثاء.





أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات شديدة من العواصف الرعدية في مناطق Ipswich، جنوب غرب بريزبان، ومنطقة Campbelltown، جنوب غرب سيدني.





في غضون 12 ساعة حتى الخامسة صباحًا يوم الأربعاء، قالت خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز إنها استجابت لـ 160 طلبا للمساعدة في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك خمس عمليات إنقاذ من الفيضانات السريعة على الطرقات.



وكانت مناطق Blacktown وPenrith في الضواحي الغربية لسيدني أكثر الأماكن تضررا، حيث تم الإبلاغ عن 70 حادثة في تلك الضاحيتين.





من المتوقع هطول المزيد من الأمطار على أجزاء من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند يوم الأربعاء.





نصحت خدمة الطوارئ الحكومية بضرورة قيام المواطنين بنقل سياراتهم في مكان مغلق أو بعيدًا عن الأشجار وتأمين أي ممتلكات حول المنزل والفناء والشرفة.



