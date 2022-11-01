أسعار المنازل تسجل انخفاضاً للشهر السادس على التوالي

سجلت أسعار المنازل انخفاض 1.2 في المئة أخرى في تشرين الأول، مما يمثل الانخفاض الشهري السادس في أسعار المنازل بحسب CoreLogic.





وربما كانت سيدني وملبورن المدن الرئيسية، لكن الأسعار في بريزبن هي الأسرع في الهبوط، حيث انخفضت بنسبة 2 في المئة خلال الشهر.



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وكان معدل التراجع الإجمالي يتراجع من شهر لآخر، مع انخفاض بنسبة 1.2 في المئة بعد انخفاض سبقه بنسبة 1.4 في المئة في ايلول وانخفاض 1.6 في المئة في أب.





وجد مؤشر أسعار المنازل PropTrack، وهو مؤشر آخر لتتبع أسعار المنازل صدر يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل قد استقر في تشرين الأول.





ويظهر أن قيمة العقارات انخفضت بنسبة 0.06 في المائة فقط في تشرين الثاني، وهو أقل انخفاض منذ أن بدأت الأسعار في التراجع في نيسان.





لكن مدير الأبحاث في CoreLogic، تيم لوليس، يقول إنه من السابق لأوانه تحديد نهاية الانخفاضات الحادة في الأسعار.





"في ظل مواجهة المقترضين الأستراليين الضربة المزدوجة المتمثلة في زيادة أسعار الفائدة إلى جانب التضخم المرتفع والمتصاعد باستمرار، هناك خطر حقيقي يمكننا أن نرى معدل التراجع يتسارع مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر وتصبح الميزانيات العمومية للأسر أكثر ضغوطاً".



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وقال لوليس إن سوق الإسكان قد خفف من وطأته بسبب وجود قوائم أقل من المعتاد بالإضافة إلى سوق العمل الضيق.





ووافقت إليانور كريج، كبيرة الاقتصاديين في PropTrack، على أن المزيد من الزيادات في الأسعار ستستمر في الضغط الهبوطي على أسعار المنازل، لكنها قالت إن هناك دليلاً على أن الانخفاض في الأسعار في التراجع.





"قد يعطي هذا المشترين المحتملين تعزيز الثقة، كان المشترون الأدلة يستفيدون من الظروف الأقل تنافسية".





وقالت أيضا إن سوق الإيجارات الضيق والبطالة المنخفضة والضغوط على المعروض من المساكن ستضع ضغوطا تصاعدية على أسعار المساكن.





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