تكلفة السكن أكبر هموم الأستراليين والاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى تراجع بمعظم الولايات

يعد العثور على سكن لائق أحد أكبر التحديات التي يواجهها الأستراليون الأقل دخلاً وسط مخاوف متزايدة بشأن القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للفئات الأكثر حرماناً في البلاد.

HOMELESS STOCK

A homeless person is seen sleeping on a park bench in Perth, Wednesday, June 29, 2022. (AAP Image/Dave Hunt) NO ARCHIVING Source: AAP / DAVE HUNT/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • العثور على سكن لائق هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها الأستراليون من أصحاب الدخل المحدود
  • أصبح الحصول على مسكن يتمتع بالمقومات الأساسية للحياة أكثر صعوبة في معظم الولايات والأقاليم باستثناء فيكتوريا
  • تظهر الأرقام أن معظم المناطق في أستراليا تراجعت فيها معايير تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في عام 2021
أصبح الحصول على مسكن يتمتع بالمقومات الأساسية للحياة أكثر صعوبة في معظم الولايات والأقاليم باستثناء فيكتوريا، حيث احتلت تسمانيا وكوينزلاند وجنوب أستراليا المرتبة الأدنى في القدرة على تحمل تكلفة السكن ضمن أحدث مؤشر للتقدم الاجتماعي في قطاع الإسكان.
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وتظهر النتائج التي توصل إليها مركز التأثير الاجتماعي، أن معظم المناطق في أستراليا تراجعت فيها الاحتياجات الإنسانية الأساسية في عام 2021.

ونظر المؤشر إلى عوامل مختلفة بما في ذلك القدرة الاستيعابية لخدمات التشرد، ومعدلات إيجار المساكن الحكومية والطلب على السكن.

كما بحث في القضايا المتعلقة بالاكتظاظ والقدرة على تحمل تكاليف الإيجار ضمن الأسر ذات الدخل المنخفض.
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نشر في: 12/06/2023 11:52am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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