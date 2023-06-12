تكلفة السكن أكبر هموم الأستراليين والاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى تراجع بمعظم الولايات

النقاط الرئيسية العثور على سكن لائق هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها الأستراليون من أصحاب الدخل المحدود

أصبح الحصول على مسكن يتمتع بالمقومات الأساسية للحياة أكثر صعوبة في معظم الولايات والأقاليم باستثناء فيكتوريا

تظهر الأرقام أن معظم المناطق في أستراليا تراجعت فيها معايير تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في عام 2021

أصبح الحصول على مسكن يتمتع بالمقومات الأساسية للحياة أكثر صعوبة في معظم الولايات والأقاليم باستثناء فيكتوريا، حيث احتلت تسمانيا وكوينزلاند وجنوب أستراليا المرتبة الأدنى في القدرة على تحمل تكلفة السكن ضمن أحدث مؤشر للتقدم الاجتماعي في قطاع الإسكان.



وتظهر النتائج التي توصل إليها مركز التأثير الاجتماعي، أن معظم المناطق في أستراليا تراجعت فيها الاحتياجات الإنسانية الأساسية في عام 2021.





ونظر المؤشر إلى عوامل مختلفة بما في ذلك القدرة الاستيعابية لخدمات التشرد، ومعدلات إيجار المساكن الحكومية والطلب على السكن.





كما بحث في القضايا المتعلقة بالاكتظاظ والقدرة على تحمل تكاليف الإيجار ضمن الأسر ذات الدخل المنخفض.



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