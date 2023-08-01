الحكومة الفيدرالية تعيد تقديم تشريع صندوق الاسكان للبرلمان وتعد ببناء 30 ألف منزل

الحكومة قد تذهب للحل المزدوج للبرلمان في حال فشلت في تمرير مشروع القانون للمرة الثانية

New land for new houses

New land for new houses Source: AAP

ستقوم وزيرة الإسكان جولي كولينز بإعادة تقديم مشروع قانون صندوق مستقبل إسكان أستراليا الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار اليوم الأربعاء إلى البرلمان بعد فشل أول محاولة لتمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وتم سد الطريق على تشريع الصندوق من قبل الائتلاف والخضر في حزيران يونيو الماضي ، حيث يجادل الخضر بأنه لم يتم القيام بما يكفي لدعم المستأجرين.
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وبحسب الحكومة، سيقدم صندوق الإسكان 30،000 منزل اجتماعي وبأسعار معقولة في السنوات الخمس الأولى ، مع تخصيص 4000 منزل للنساء والأطفال المعرضين لخطر العنف المنزلي.

و في حالة سد الطريق على مشروع القانون للمرة الثانية ، يمكن استخدام المشكلة للذهاب للحل المزدوج للبرلمان ، حيث يتم التنافس على جميع مقاعد مجلس الشيوخ في الانتخابات.
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نشر في: 2/08/2023 7:57am
آخر تحديث: 2/08/2023 8:37am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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