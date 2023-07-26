دعوات بفرض مزيد من الضرائب على الشركات الكبرى لبناء مزيد من المساكن العامة في استراليا

Houses

Building more homes has been suggested as one way to ease the housing crisis in Australia. Source: Getty / Getty Images

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دعا اتحاد البناء والغابات والتعدين والطاقة (CFMEU) الحكومة الفدرالية الى فرض مزيد من الضرائب على الأرباح الفائقة التي تحققها بعض الشركات بغرض جمع المليارات التي يمكن تخصيصها للإسكان العام وبأسعار معقولة. وطالب الاتحاد بفرض ضرائب بمعدل 40 في المائة على شركات التعدين وغير التعدينية التي يزيد حجم ارباحها السنوية عن 100 مليون دولار . واكد الاتحاد إن الضريبة ستطبق فقط على 0.3 في المائة من الشركات العاملة في استراليا

رحب الباحث في الاقتصاد السياسي السيد سليمان يوحنا بالمفترح الذي وصفه "بغير الجديد" ولكنه شدد على ان زيادة الضريبة ليست الحل السحري لازمة الاسكان. واضاف يوحنا ان الحل يتطلب اعادة انشاء مصرف حكومي يستثمر في القطاعات الاقتصادية الحيوية كالاسكان
Latest financial interest declarations show MPs have a significant holding of investment properties.
Latest financial interest declarations show MPs have a significant holding of investment properties. Source: AAP / AAP Image/Darren England
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