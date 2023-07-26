دعوات بفرض مزيد من الضرائب على الشركات الكبرى لبناء مزيد من المساكن العامة في استراليا

رحب الباحث في الاقتصاد السياسي السيد سليمان يوحنا بالمفترح الذي وصفه "بغير الجديد" ولكنه شدد على ان زيادة الضريبة ليست الحل السحري لازمة الاسكان. واضاف يوحنا ان الحل يتطلب اعادة انشاء مصرف حكومي يستثمر في القطاعات الاقتصادية الحيوية كالاسكان



Latest financial interest declarations show MPs have a significant holding of investment properties. Source: AAP / AAP Image/Darren England المزيد في التدوين الصوتي اعلاه.





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