تغييرات كبيرة في سياسة الإسكان في فيكتوريا. فما هي؟

ANTHONY ALBANESE MELBOURNE HOUSING PRESSER

Prime Minister Anthony Albanese and Victorian Premier Daniel Andrews during a tour of a new public housing site in Prahran, Melbourne, Tuesday, August 15, 2023 (AAP Image/Pool, David Crosling) NO ARCHIVING Credit: DAVID CROSLING/AAPIMAGE

تلقت ولاية فيكتوريا ما يقارب النصف مليار دولار من الحكومة الفيدرالية في حزيران/يونيو، كجزء من صندوق الإسكان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته ملياري دولار.

وانضم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى حاكم الولاية دانييل أندروز للإعلان عن كيفية إنفاق هذه المخصصات وتطوير أكثر من 230 منزلاً في موقع كارلتون تاورز غير المأهولة حالياً في ملبورن، وهي جزء من 769 منزلاً سيتم بناؤها لتسريع خطة الإسكان.
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وقد تتبنى فيكتوريا أيضاً سياسات مثل فرض ضريبة على الحجوزات قصيرة الأجل مع مقدمي الإقامة في الـ Airbnb، وتقليص صلاحيات المجالس المحلية، من أجل تسريع الموافقات على تطوير الإسكان.
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ومن المرجح أن تتفوق ملبورن على سيدني كأكبر مدينة في أستراليا في السنوات المقبلة، وتقول هيئة البنية التحتية لفيكتوريا إن المدينة بحاجة إلى بناء 44000 منزل جديد سنوياً لاستيعاب الزيادة السكانية.

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نشر في: 19/09/2023 1:48pm
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: SBS

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