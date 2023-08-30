"زيادة معاش كبيرة" لأنتوني ألبانيزي فكم أصبح راتبه مقارنة بزعماء آخرين حول العالم؟

النقاط الرئيسية من المقرر أن يحصل أعضاء البرلمان الأسترالي على زيادة في الراتب، حيث يصبح راتب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي حوالي 587 ألف دولار.

يحصل زعماء العالم في كثير من الأحيان على المزايا بما في ذلك المكافآت والأمن والسكن بالإضافة إلى رواتبهم.

ما الفرق بين راتب رئيس وزراء أستراليا وزعماء العالم الآخرين.

من المقرر أن يحصل السياسيون الفيدراليون الأستراليون على أكبر زيادة في رواتبهم منذ عقد من الزمن، ويشمل ذلك حصول رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على زيادة سنوية في الراتب تتجاوز 20 ألف دولار.





تم اتخاذ القرار من قبل محكمة الأجور، بحيث يصبح راتب رئيس الوزراء حوالي 587 ألف دولار.





ويقيم ألبانيزي في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الذي يحمل اسم The Lodge في كانبرا، ويمكنه أيضاً استخدام المقر الرسمي الثانويKirribilli House في سيدني، وكلاهما مجهزان بالكامل.



يتمتع رؤساء وزراء أستراليا السابقون أيضاً بإمكانية الاستفادة من عدد كبير من المزايا بموجب قانون أعضاء البرلمان لعام 2002، بما في ذلك السفر وموظفي المكاتب، فضلاً عن المعاش التقاعدي السنوي.





ويقدر المعاش التقاعدي المتوقع لأنتوني ألبانيزي بنحو 250 ألف دولار سنويا.





لكن كيف يمكن مقارنة هذا الراتب ببقية زعماء العالم؟



كم يكسب جو بايدن؟

كرئيس للولايات المتحدة، يحصل جو بايدن على راتب قدره 400 ألف دولار (620,342 دولار).





ويحصل كذلك على "حساب نفقات" بقيمة 50 ألف دولار أمريكي (77,647 دولار أسترالي) إلى جانب حساب سفر غير خاضع للضريبة بقيمة 100,000 دولار أمريكي، و19,000 دولار أمريكي (29,500 دولار أسترالي) للأنشطة الترفيهية.





وفقاً لقانون الضرائب في الولايات المتحدة، يخضع راتب الرئيس للضريبة، لكن ذلك لا يشمل المكافآت.



US President Joe Biden (second from left) with South Korea's President Yoon Suk-yeol (left), and Japan's Prime Minister Fumio Kishida, at Camp David in August. Source: AAP, AP / Andrew Harnik

ما هو راتب ريشي سوناك؟

يعد ريشي سوناك أغنى رئيس وزراء للمملكة المتحدة على الإطلاق بفضل ثروته الشخصية، ويتقاضى راتباً قدره 167,391 جنيه إسترليني (327,908 دولار).



ويمكنه أيضاً استخدام شقة رئيس الوزراء في 10 داونينج ستريت في لندن، بالإضافة إلى المقر الريفي في تشيكرز في باكينجهامشير.



UK Prime Minister Rishi Sunak (left) and Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy at the sprawling countryside residence, Chequers, in May. Source: AAP, EPA / Simon Dawson/10 Downing St/Handout

كم يتقاضى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؟

يبلغ راتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ما قيمته 3,754 دولار شهرياً أي حوالي 45,000 دولار أسترالي سنوياً.





ويحصل على عدد من المزايا مثل "بدل الدائرة الانتخابية"، و"البدل اليومي" لحضور الجلسات البرلمانية أو اجتماعات لجنة مجلس النواب، والتعويض عن صيانة مسكنه.



India's Prime Minister Narendra Modi is reportedly paid a salary of ₹2 lakhs ($3,754) per month. Source: AAP كم يكسب الرئيس الصيني شي جين بينغ؟





في عام 2015، أعلن الحزب الشيوعي الصيني أن شي جين بينغ، إلى جانب كبار المسؤولين الآخرين، حصلوا على زيادة في الأجور بنسبة 62 في المائة.





وبفضل هذه الزيادة أصبح الراتب الشهري للرئيس يعادل 2,423 دولار، أي حوالي 30 ألف دولار أسترالي سنوياً.





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