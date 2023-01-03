ثماني طرق غيّر بها كوفيد حياتنا اليومية دون أن نلاحظ

النقاط الرئيسية: على الرغم من أن تسجيل الوصول إلى الأماكن لم يعد مطلوبًا فلا تزال رموز QR مستخدمة في العديد من المطاعم

الوباء جعلنا نفكر مليًا في الضغط على الأزرار في وسائل النقل العام

أصبح من الشائع أن يسأل الناس أولاً «هل يمكنني أن أعانقك؟»

1. لم نعد نجلس في المقعد الأمامي لسيارات الأجرة

على عكس أماكن أخرى في العالم غالبًا ما يركب الأستراليون الذين يسافرون بمفردهم في المقعد الأمامي ويستمتعون بالدردشة مع سائق التاكسي.





لكن جائحة COVID-19 غيرت ذلك، مع التوصيات الخاصة بالتباعد الاجتماعي مما يعني أن الكثيرين بدأوا يتجهون مباشرة إلى المقعد الخلفي.





وما زالوا يفعلون ذلك اليوم.



2. ما زلنا نطلب البيرة باستخدام رموز QR

كانت رموز QR شائعة جدًا بالفعل في العديد من البلدان الآسيوية قبل الوباء، ولكن في أستراليا، قد تبدو الشركات التي استخدمتها وكأنها تحاول جاهدة أن تكون ذات تقنية عالية.





الآن تلك الرموز في كل مكان.





على الرغم من أن تسجيل الوصول إلى الأماكن لم يعد مطلوبًا فلا تزال رموز QR مستخدمة في العديد من المطاعم لتقديم طلبات الطعام والشراب. أصبح من الشائع الآن أن يطلب الناس البيرة من طاولتهم بدلاً من البار.



3. نحن لا نضغط على زر عبور المشاة كما اعتدنا

في حين أن الوباء جعلنا نفكر مليًا في الضغط على الأزرار في وسائل النقل العام والتمسك بالدرابزين إذا لم يكن لدينا أي معقم لليدين، فقد تمت إزالة الخيار تمامًا في بعض التقاطعات.





تمت إزالة بعض الأزرار عند معابر المشاة بعد رفع قيود الإغلاق الخاصة بـ COVID-19 ولكن بقي بعضها عند تقاطعات معينة مثل منطقة الأعمال المركزية في سيدني.



4. ما زلنا نشعر بالحرج بشأن تحياتنا الاجتماعية

وبغض النظر عن الإحراج العام الذي يمكن أن ينشأ عند تحية الناس والتعامل مع الأعراف الاجتماعية والثقافية، أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا أثناء الوباء بسبب توصيات التباعد الاجتماعي.



استمر البعض في إدراك كيفية الترحيب بالناس والتفاعل معهم في موسم الأعياد هذا مع استمرار حالات COVID-19 في أستراليا.





أصبح من الشائع أن يسأل الناس أولاً «هل يمكنني أن أعانقك؟» ، وبدلاً من افتراض المصافحة أصبح من المقبول اجتماعيًا أن يقول الناس مرحبًا وأن يبقوا أيديهم بجانبهم.



5. لقد اعتدنا على الطرق الأكثر هدوءًا

يمكن أن تكون القيادة إلى العمل كابوسًا يوميًا للعديد من الذين يعيشون في عواصم أستراليا، لكن ارتفاع معدل العمل من المنزل يعني أن مستويات حركة المرور لم تعد تمامًا إلى أرقام ما قبل الوباء.





تُظهر الأرقام التي تشير إلى حجم حركة المرور في نيو ساوث ويلز أن حركة المرور التي تمر عبر طريق كاهيل السريع، الذي يلتقط السيارات التي تعبر جسر ميناء سيدني، لم تعد تمامًا إلى مستويات ما قبل الوباء.



في مارس 2019، كانت هناك حوالي 7000 سيارة تسير جنوبًا خلال الذروة الصباحية كل يوم من أيام الأسبوع، ولكن هذا انخفض إلى حوالي 5000 سيارة خلال معظم أسابيع مارس 2022.





في الوقت الحاضر، أصبحت أرقام حركة المرور المتجهة شمالًا خلال ذروة فترة ما بعد الظهر أقرب إلى المعدل الطبيعي خاصة أيام الاثنين والخميس والجمعة، بأحجام مماثلة لأرقام عام 2019. ولكن يبدو أن الأرقام كانت أقل قليلاً في العديد من أيام الثلاثاء والأربعاء.



لم تعد أحجام حركة المرور التي تعبر جسر ميناء سيدني تمامًا إلى المستويات الطبيعية. Source: AAP

6. أصبح إلغاء الخطط في اللحظة الأخيرة أكثر قبولًا

ميزة جديدة أخرى للحياة الطبيعية بعد كوفيد هي الحصول على إلغاءات في اللحظة الأخيرة من الأصدقاء والعائلة الذين أصيبوا بأي نوع من أعراض البرد أو الأنفلونزا.





حتى لو كان لديهم سيلان الأنف فقط أو بداية التهاب الحلق، يختار الناس البقاء في المنزل لتجنب خطر نقل العدوى للآخرين.



Source: Twitter

7. ما زلنا نعمل من طاولات المطبخ

واحدة من أكثر التحولات الكبيرة التي سببها الوباء هي ظهور العمل من المنزل.





أصيب أصحاب العمل الذين اعتقدوا أن نهاية الوباء ستشهد عودة الموظفين إلى المكاتب بخيبة أمل، حيث لا يرغب العديد من الموظفين في التخلي عن راحة العمل على طاولات المطبخ الخاصة بهم.





لا يزال العديد من الأشخاص يعملون من المنزل عدة أيام في الأسبوع، بل إن بعضهم انتقل بشكل دائم إلى المناطق الإقليمية، مما يجعل العودة بالجملة إلى المكتب أمرًا مستبعدًا للغاية.





استمر أيضًا استخدام الإنترنت بشكل مكثف في تفاصيل الحياة اليومية - بدءًا من الحديث مع أحبائنا أو متابعة دروس اليوغا أو طلب البقالة.



يحب الناس القدرة على العمل من المنزل. Source: AAP / Joe Giddens/PA/Alamy

8. أخيرًا تقبلنا لقاحات الإنفلونزا

على الرغم من أن العديد من أماكن العمل الأسترالية تشجع موظفيها على الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام، إلا أن الكثير من الناس لم يكونوا يحصلون على اللقاح.





ربما أدت التوعية حول أهمية التطعيم أثناء جائحة COVID-19 إلى تغيير فهم الناس ومواقفهم وشجعتهم على الوقوف في قائمة الانتظار للحصول على اللقاح.





في عام 2019، في بداية الوباء، حصل حوالي 7.5 مليون أسترالي على اللقاح ضد الإنفلونزا في الفترة من 1 مارس إلى 7 ديسمبر. ارتفع هذا العدد إلى 9 ملايين بحلول عام 2021، على الرغم من أن إدخال الإبلاغ الإلزامي عن لقاحات الإنفلونزا إلى سجل التحصين الأسترالي في ذلك العام قد يكون له تأثير أيضًا.





في عام 2022، ارتفع عدد لقاحات الإنفلونزا إلى 11 مليونًا، وفقًا لوزارة الصحة.





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