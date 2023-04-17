كيف بلغت ديون التعليم الجامعي لطالب أسترالي 737 ألف دولار؟

النقاط الرئيسية كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الضرائب الأسترالي أن ديون التعليم العالي لأحد المواطنين تتجاوز 737,000 دولار

يقول الخبراء إن الديون كانت مستحقة على الأرجح قبل عام 2020 عندما دخلت الحدود الجديدة حيز التنفيذ

الحد الأقصى للقرض لمعظم الطلاب اليوم هو 113 ألف دولار

إذا كنت تعتقد أن قرض الطالب الخاص بك مرتفع، فكّر مرة أخرى.





فقد أصدر مكتب الضرائب الأسترالي بيانات تكشف عن أكبر ديون التعليم العالي في البلاد، حيث بلغ القرض المستحق على أحد الطلاب 737,070 دولار.





وبلغ ثاني أعلى دين 495,990 دولار، فيما تجاوز أعلى 10 ديون 300,000 دولار لكل طالب.





في حين لم يتم الكشف عن هوية الطلاب، أثيرت أسئلة حول الحدود القصوى لبرنامج قرض التعليم العالي، وكيف يمكن أن تتراكم ديون الطلاب بهذا الشكل.





إليك ما تحتاج إلى معرفته.



ما هي ديون التعليم العالي وكيف يمكن الحصول عليها؟

تم إنشاء برنامج المساهمة في التعليم العالي (HECS) في عام 1989، مع توفير قروض في كافة الجامعات الحكومية وبعض مقدمي التعليم الخاص لمساعدة الطلاب على دفع رسوم التعليم.





وفي عام 2020، تم طرح سياسة الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للطلاب اقتراضه.





في عام 2023، كان الحد الأقصى لقرض المساعدة 113,028 دولار لمعظم الطلاب.





الذين يدرسون الطب وطب الأسنان ودورات الطيران والعلوم البيطرية المؤهلة لديهم حد أقصى يبلغ 162,336 دولار.



The ATO has revealed one person in Australia has accumulated a student debt of over $737, 000. Source: SBS

كيف يمكن أن تتراكم 737,000 دولار من ديون الطلاب؟

يقول أندرو نورتون، أستاذ التعليم العالي في الجامعة الوطنية الأسترالية، إنه من شبه المؤكد أن الديون الكبيرة كانت مستحقة على طلاب مسجلين في دورات متعددة قبل إدخال الحدود القصوى للقروض.





"يمكن لطالب جامعي عادي في جامعة حكومية - من الناحية النظرية - أن يبدأ في عام 1989 ويظل مسجلاً طوال ذلك الوقت، دون أن يسدد أي مدفوعات، ويتم فهرسة ديونه كل عام لعدة عقود".





"شيء من هذا القبيل من شأنه أن يراكم الكثير من الديون على مدى فترة طويلة من الزمن".





في عام 2023، يحتاج الناس إلى سداد أقساط القروض بمجرد وصولهم إلى عتبة الكسب البالغة 48,361 دولار.





ولا تتم مطالبتهم بالسداد حتى ذلك الوقت.



يقول البروفيسور نورتون إنه لن يكون من الممكن تراكم ديون بقيمة 737 ألف دولار تحت سقف القروض الذي فرض عام 2023.





ومع ذلك، يقول إنه لا يزال من الممكن أن يتجاوز الدين 113 ألف دولار.





قال: "هناك برامج قروض أخرى لم يتم إدراجها في الحد الأقصى".





"ولا يتم تضمين الفهرسة في الحد الأقصى أيضاً، لذلك على الرغم من أنك اقترضت 113,000 دولار فقط لتكاليف التعليم الفعلية، كان من الممكن أن تقترض أكثر، وقد تؤدي الفهرسة بمرور الوقت إلى ارتفاع الديون إذا لم تقم بالسداد".





وتعد ديون الطلاب خالية من الفوائد، ولكن يتم فهرسة الدين كل عام بما يتماشى مع التضخم؛ وهذا يعني أنه مع زيادة مؤشر أسعار المستهلك، يزداد دينك أيضاً.



Australians have incurred a total student debt of over $100 billion, according to the Australian Taxation Office. ويتم تطبيق المؤشرات في 1 حزيران/يونيو من كل عام، حيث وصل المعدل إلى 3.9 في المائة في عام 2022.





وهذا العام، من المتوقع أن ترتفع مرة أخرى.





قال البروفيسور نورتون: "من المحتمل أن تكون حوالي 7 في المائة هذا العام".





"لذلك إذا كنت مديناً بمبلغ 100,000 دولار في 1 حزيران/يونيو، فإن دينك سيرتفع إلى 107,000 دولار إذا كان المؤشر هو 7 في المائة".





وسوف يتم احتساب معدل المؤشر لعام 2023 عندما يتم إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لربع آذار/مارس في أواخر نيسان/أبريل.





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