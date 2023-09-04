هل اشتريتم تذاكر لرحلات ملغاة من كوانتاس؟ هكذا تستردون أموالكم!

مع إلغاء الرحلات الجوية عبر جميع شركات الطيران بسرعة مع إغلاق الحدود وزيادة قيود السفر خلال جائحة كورونا، تمتلك شركة كوانتاس وشركتها التابعة جيت ستار الآن أكثر من 570 مليون دولار من أرصدة الطيران المستحقة.





وقدرت كوانتاس الرقم في الأصل بـ 370 مليون دولار خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم الجمعة الماضي، حيث كشفت شركة الطيران أن هذا الرقم لا يشمل الـ 100 دولار الأُخرى من رصيد رحلة جيت ستار غير المستخدم، أو ركاب كوانتاس الدوليين الذين لديهم أيضاً أرصدة طيران مستحقة لهم.





وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الأرصدة مع نهاية العام، لكن شركة الطيران ألغت تاريخ انتهاء الصلاحية بعد رد فعل عنيف من الناس ووسط دعوى قضائية رفعتها لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية.



فما هو رصيد الرحلة وكيف تستخدام أرصدة رحلة فيروس كورونا الخاصة بك؟





يشير رصيد رحلة الطيران إلى رصيد الحجوزات المستقبلية التي يمكن استخدامها عند إلغاء رحلة من قبل الشركة، حيث تحتفظ شركة الطيران بالمبلغ الذي تم إنفاقه على التذاكر ويمكن استرداده في وقت لاحق من قبل المسافر، وقد يتم تطبيق شروط مختلفة حسب ظروف الحجز الملغى.





يحتوي رصيد Qantas COVID على رصيد الرحلات الجوية الملغاة بين بداية الوباء وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2021.





وأفضل طريقة للتحقق من رصيد رحلتك تعتمد على كيفية حجز سفرك، فإذا قمت بالحجز مباشرة مع كوانتاس أو جيت ستار، فيمكنك التحقق من التفاصيل الخاصة بك باستخدام أداة Find My Credit، وقد تحتاج إلى تفاصيل تشمل رقم قسيمة الائتمان ومرجع الحجز والاسم الأخير وعنوان البريد الإلكتروني.





أما إذا قمت بالحجز من خلال طرف ثالث، مثل وكيل السفر، فستحتاج إلى الرقم المرجعي للحجز أو رقم التذكرة والاسم الأخير، وبدون هذه التفاصيل قد تحتاج إلى الاتصال بوكيل السفر مباشرة.



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هل يمكنك استرداد نقود رحلتك بدلاً من ذلك؟





قال آلان جويس رئيس كوانتاس السابق، إنه يمكن استبدال أرصدة الرحلات الملغاة بمبلغ نقدي، ولطلب استرداد النقود يمكن الاتصال بشركة كوانتاس عبر الهاتف على الرقم 1300668885.





أما إذا تم القيام بالحجز من خلال طرف ثالث، فيجب الاتصال بهم لتنظيم عملية استرداد النقود، لكن عملاء جيت ستار لا يمكنهم استرداد الرصيد بالنقود، إنما استخدام قسائم COVID للسفر حتى 31 ديسمبر 2023 وإذا لم تُستخدم القسائم بحلول ذلك الوقت، فيمكن الاتصال بجيت ستار لتمديد الرصيد إلى أجل غير مسمى.





Qantas and Jetstar are holding millions of dollars worth of unredeemed credit vouchers. Source: AAP / Jono Searle يمكن استخدام أرصدة الطيران مع كوانتاس للرحلات المحلية أو الدولية، فإذا كنت ترغب في المغادرة من بلد مختلف عن حجزك الأولي أو كنت تخطط للحجز إلى عدة مدن، فسوف تحتاج إلى الاتصال بشركة كوانتاس لتغيير التفاصيل.



